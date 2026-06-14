El invierno se hace sentir con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La irrupción de una masa de aire de origen polar consolida un marcado descenso térmico que cambia por completo las condiciones meteorológicas en toda la región urbana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el pasaje del sistema frontal estabiliza la atmósfera tras las precipitaciones previas. La nubosidad irá en franca disminución para dar paso a un cielo completamente despejado, pero bajo un ambiente rigurosamente frío.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy domingo 14 de junio

Los registros oficiales para la Ciudad de Buenos Aires establecen una temperatura mínima de 4°C y una temperatura máxima de 11°C. La sensación térmica se ubicará por debajo de la marca real durante las primeras horas del día debido a la interacción con el viento.

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La humedad experimentará un descenso significativo hasta posicionarse en un 61%, reflejando el cambio de masa de aire. El cielo se presentará soleado a lo largo de toda la porción diurna del domingo, eliminando cualquier probabilidad de precipitaciones en el territorio capitalino.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas, nieve y ráfagas de 100 km/h en 8 provincias

Hacia la tarde-noche, el viento soplará desde el suroeste con una velocidad constante de 10 km/h. No se prevé una probabilidad significativa de ráfagas intensas, aportando estabilidad pero manteniendo el ambiente frío en el Conurbano bonaerense.

En los cordones periféricos del Gran Buenos Aires, especialmente en las zonas suburbanas del oeste y el sur, las marcas térmicas mínimas podrían registrar valores inferiores a los del centro porteño, propiciando la formación de heladas localizadas dispersas.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional está condicionado por el avance de las bajas temperaturas. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del organismo estatal mantiene bajo alerta amarilla por vientos intensos y nevadas intermitentes a la provincia de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego.

En el sector patagónico sur, las ráfagas asociadas al frente frío podrían alcanzar picos de alta intensidad, comprometiendo la visibilidad por el fenómeno de viento blanco en los sectores cordilleranos. El resto de las provincias centrales se encuentran dominadas por un centro de alta presión.

El SMN emitió una alerta amarilla en el centro del país: un fuerte frente inestable afectará a ocho provincias

Esta configuración de alta presión garantiza condiciones de estabilidad y cielos despejados en la provincia de La Pampa, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe, aunque con marcas térmicas bajas en sintonía con el ingreso de aire frío.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Para el lunes 15 de junio, el pronóstico anticipa una continuidad del ambiente invernal con una temperatura mínima de 5°C y una temperatura máxima de 14°C. El viento rotará hacia el noroestea 10 km/h, manteniendo el cielo despejado.

La tendencia hacia el martes 16 de junio muestra el inicio de una paulatina recuperación térmica debido a la persistencia de la componente norte del viento. Para esa jornada se espera una temperatura mínima de 9°C y una temperatura máxima de 18°C con condiciones de cielo soleado.

La masa de aire frío comenzará a retirarse de forma gradual a mediados de semana, permitiendo un incremento en los niveles de humedad hacia el miércoles, en la antesala de un nuevo desmejoramiento proyectado para las jornadas subsiguientes.