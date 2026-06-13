El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que este sábado 13 de junio la inestabilidad volverá a dominar las condiciones en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), marcando el inicio de un cambio radical impulsado por el ingreso de una masa de aire de origen polar.

Las primeras horas de la jornada contarán con abundante nubosidad y un ambiente frío que se profundizará de manera drástica hacia el final de la tarde, cuando se concrete la rotación definitiva del viento hacia el sector sur. El ingreso frontal desactivará el periodo de marcas templadas de los últimos días y abrirá paso a condiciones invernales estrictas.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy sábado 13 de junio

Para la jornada de hoy se prevé una temperatura máxima de 14°C durante el mediodía, mientras que la mínima descenderá hasta los 4°C hacia el final de la noche, consolidando un marcado enfriamiento en toda la región capitalina. La humedad se mantendrá elevada, superando el 84%, lo que incrementará la sensación de destemplanza a pesar de la cobertura nubosa variable que se observará desde las primeras horas del día.

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Las condiciones meteorológicas desmejorarán notablemente hacia la tarde y la noche, franja horaria para la cual el organismo oficial proyecta una probabilidad de lluvias aisladas de entre el 35% y 70%. Estos chaparrones puntuales estarán acompañados por una intensificación de los vientos provenientes del sudoeste, cuya velocidad promedio se estima en 14 mph (aproximadamente 22 km/h).

Cuatro provincias bajo alerta meteorológica por nevadas

En el Conurbano bonaerense, las marcas térmicas mínimas acusarán el impacto del ingreso frontal con mayor crudeza, registrándose valores de hasta 2°C o 3°C en las zonas rurales y periféricas de los cordones sur y oeste del Gran Buenos Aires. Hacia el norte de la provincia, la probabilidad de precipitaciones aisladas se mantendrá en niveles similares, con mejoras parciales y temporarias durante las primeras horas de la tarde.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El territorio nacional se encuentra bajo la influencia de sistemas de alta y baja presión que interactúan de manera compleja. Una masa de aire polar ingresa de forma progresiva desde la Patagonia y avanza sobre la región central del país, afectando a las provincias de La Pampa, Mendoza, San Luis y Córdoba, donde se registran marcados descensos de temperatura y heladas generalizadas en sectores serranos y rurales.

En la región del Litoral, provincias como Entre Ríos y Santa Fe reportan bancos de niebla y neblinas matinales densas que reducen de forma drástica la visibilidad en los corredores viales y rutas principales. Las condiciones se tornarán inestables en el norte del territorio bonaerense de forma paralela al desarrollo del sistema en el AMBA.

El SMN emitió una alerta amarilla en el centro del país: un fuerte frente inestable afectará a ocho provincias

Hacia el sur, las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz experimentan marcas térmicas bajo cero y condiciones de inestabilidad asociadas al flujo de vientos del cuadrante sur y sudoeste. El centro y norte de la provincia de Buenos Aires comenzarán a experimentar ráfagas moderadas a intensas que acompañan el desplazamiento del frente frío.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El análisis de la tendencia para los próximos días ratifica la consolidación de un escenario de frío invernal persistente sobre el área metropolitana. Para el domingo 14 de junio, el SMN anticipa una marcada mejora en las condiciones generales con cielo completamente despejado, aunque el termómetro reflejará el piso térmico del período con una mínima de 3°C y una máxima de 10°C.

A partir del lunes 15 de junio, el feriado se presentará con excelentes condiciones meteorológicas, predominando el cielo soleado y vientos que rotarán temporalmente al sector noroeste, lo que favorecerá un leve y progresivo repunte en las marcas máximas, que alcanzarán los 14°C frente a una mínima que todavía se ubicará en los 5°C.

La tendencia para el martes 16 de junio muestra la continuidad del buen tiempo, consolidando jornadas secas y con muy baja probabilidad de lluvias bajo un cielo soleado, donde la máxima ascenderá hasta los 18°C, configurando una breve tregua térmica antes de un nuevo incremento de la nubosidad previsto para mediados de la semana entrante.