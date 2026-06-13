Rosario registrará una jornada de sábado mayormente gris con una temperatura máxima de 17°C y una mínima que descenderá hasta los 4°C por la noche. La visibilidad en los principales accesos viales se mantendrá óptima, aunque la humedad del 83% generará una percepción fría en las primeras horas de la mañana, ideal para abrigarse bien.

El fin de semana comenzará con un panorama cubierto en toda la región del Gran Rosario, lo que alterará las actividades al aire libre planificadas en las inmediaciones del Monumento a la Bandera. La presencia de vientos moderados provenientes del sector oeste influirá directamente en las condiciones atmosféricas de la jornada, marcando el ingreso paulatino de una masa de aire más frío.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las localidades de Funes, Roldán y los municipios que componen el Cordón Industrial presentarán un cielo predominantemente cubierto durante gran parte de este sábado. La humedad ambiente se posicionará en un 83%, un factor habitual que profundizará la sensación invernal en toda la zona ribereña y las urbanizaciones del oeste metropolitano.

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El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un invierno con temperaturas superiores a lo normal en todo el país

Hacia la tarde, las probabilidades de precipitaciones aisladas se mantendrán bajas, oscilando entre un 20% y un 25%, por lo que no se esperan tormentas de relevancia sobre el Río Paraná ni en la zona de islas. Las ráfagas del oeste soplarán a unos 8 mph, manteniendo el ambiente fresco y templado antes de la caída del sol.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas de nivel amarillo ni contingencias climáticas severas para el sur santafesino, trayendo tranquilidad a ciudades vecinas como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución. No obstante, los conductores deberán circular con precaución debido al enfriamiento previsto para el cierre de la jornada en las rutas provinciales.

El SMN emitió una alerta amarilla en el centro del país: un fuerte frente inestable afectará a ocho provincias

El viento rotará progresivamente hacia el cuadrante sur durante la noche de hoy, lo que acelerará el desplome del termómetro en todo el departamento Rosario. Las condiciones generales se presentarán estables pero frías, consolidando una típica fisonomía climática de mediados del mes de junio para todo el corredor del sur provincial.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las perspectivas para las próximas jornadas anticipan un cambio drástico de escenario meteorológico. El domingo 14 de junio registrará un cielo completamente soleado, aunque el viento del sudeste provocará un fuerte descenso de la temperatura, estableciendo una mínima de apenas 2°C y una máxima que llegará a los 12°C.