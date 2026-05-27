El termómetro marcó 14°C al mediodía en la Capital Federal, bajo un cielo cubierto que dejó atrás los pocos rayos de sol de la mañana. La tendencia para las próximas horas se presenta fresca y con una humedad pesada que se hará sentir. La nubosidad irá en aumento y la rotación del viento hacia el sector sudeste traerá ráfagas moderadas.

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El cielo se mantendrá mayormente nublado durante toda la tarde en toda la región metropolitana. La probabilidad de lluvias aisladas y lloviznas subirá de forma sostenida hacia el final del día, complicando el regreso a casa de los laburantes. Las condiciones inestables dominarán el panorama general, acompañadas por una visibilidad que se reducirá notablemente.

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Para el cierre del día, el ambiente se tornará francamente frío y la temperatura descenderá hasta los 11°C durante la noche. El viento del sudeste aportará una sensación térmica aún más baja, por lo que resultará indispensable salir con abrigo. Las precipitaciones débiles persistirán de manera intermitente hasta las últimas horas de la jornada de hoy.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió Avisos a Corto Plazo por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo para el centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Estas tormentas avanzaron con fuerza durante la mañana y afectaron a diversas localidades bonaerenses. El organismo recomendó mantener la precaución en las rutas de la región pampeana.

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En el resto del país, el norte argentino registró temperaturas templadas con nubosidad variable y tiempo estable en general. Por otro lado, la zona cordillerana de la Patagonia reportó nevadas intensas y ráfagas heladas que complicaron la circulación vial. La inestabilidad también alcanzó al sur de Córdoba, donde se observaron lluvias aisladas y mejoras temporarias.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La próxima jornada arrancará con un marcado descenso de la temperatura y neblinas matinales en los accesos a la ciudad. El viento sur limpiará las nubes de forma paulatina y el sol volverá a asomar a partir de la tarde, lo que traerá un alivio térmico temporario tras el frío amanecer del jueves.