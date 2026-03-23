El feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia llegará con un alivio térmico rotundo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tras el paso de la inestabilidad y las ráfagas del sector sur que marcaron el inicio de la semana, este martes 24 el tiempo estará mucho más estable y seco. Será, sin dudas, el día más fresco de todo el período de descanso.

El clima en CABA y el Conurbano para este Martes

Temprano se sentirá el rigor del aire otoñal que se instaló en la región. La sensación térmica rondará los 11°C o 12°C, así que se recomienda una campera liviana o un abrigo intermedio para participar de los actos del Día de la Memoria o actividades al aire libre. El cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado, permitiendo que el sol asome con fuerza durante el mediodía.

Clima martes 24 de marzo

Hacia la tarde, la temperatura subirá hasta alcanzar unos agradables 23°C, transformando la jornada en un escenario ideal para el esparcimiento, sin la humedad agobiante de días previos. El cierre del día estará marcado por un ambiente calmo, con vientos leves que rotarán al sector noreste, lo que anticipará un paulatino ascenso de las marcas térmicas para la jornada siguiente.

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Qué pasará con el tiempo en el resto del país

Mientras el centro del país disfruta de condiciones estables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia el extremo norte. En las provincias de Chaco y Formosa, las tormentas persistirán al menos hasta la mañana del martes, con lluvias intensas y actividad eléctrica. Es importante que los habitantes de estas zonas aseguren objetos que puedan ser arrastrados y eviten circular por calles anegadas.

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Por otro lado, la Patagonia seguirá bajo la influencia de sistemas de baja presión que generarán vientos intensos. En las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego rige una alerta amarilla por ráfagas del sector oeste que podrían superar los 90 km/h. En la zona cordillerana de Mendoza y Neuquén no se descartan algunas precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada en las altas cumbres.

Pronóstico extendido: la tendencia para el resto de la semana

La estabilidad que se sentirá este martes será solo el comienzo de una mejora temporaria. El miércoles las temperaturas volverán a subir levemente, superando los 25°C, bajo un cielo mayormente despejado. Sin embargo, el pronóstico anticipa que hacia el final de la semana laboral la humedad regresará con fuerza, abriendo la puerta a un nuevo episodio de inestabilidad y posibles lluvias para el próximo fin de semana.