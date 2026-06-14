El domingo se presentará mayormente despejado tras unos chaparrones costeros aislados en la madrugada. La temperatura mínima tocará los 4°C y la máxima alcanzará los 11°C, bajo la persistente influencia de vientos del sector oeste.

La Feliz tendrá una jornada dominical con marcadas mejoras en las condiciones generales, ideal para caminatas abrigadas. Aunque la mañana comenzará fría, el cielo limpio garantizará buenas horas de sol para disfrutar de la Costa Atlántica, dejando atrás la inestabilidad.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La ciudad de General Pueyrredón registrará una temperatura actual de 8°C durante las primeras horas, con una sensación térmica menor debido al viento. El cielo pasará de tener nubosidad variable a quedar completamente despejado, consolidando un clima seco con una humedad promedio del 56% hacia la tarde en toda la región urbana.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas, nieve y ráfagas de 100 km/h en 8 provincias

Los vientos soplarán de forma regular desde el oeste a una velocidad constante de 16 km/h, generando algunas ráfagas perceptibles en la zona del Puerto y los acantilados. Esta circulación continental afectará de igual manera a Batán y a Sierra de los Padres, donde las temperaturas matutinas se sentirán notablemente más bajas.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

Defensa Civil de General Pueyrredón no emitirá alertas meteorológicas de gravedad para las próximas horas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional prevé el cese total de lluvias. Las localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita experimentarán la misma tendencia de rápida mejora con una visibilidad que resultará óptima para el tránsito vehicular.

El SMN emitió una alerta amarilla en el centro del país: un fuerte frente inestable afectará a ocho provincias

Hacia el norte de la región costera, ciudades como Villa Gesell recibirán el ingreso de aire seco que disipará los mantos nubosos residuales. El mar presentará un oleaje moderado debido a la rotación de los vientos, lo que permitirá una jornada pacífica en las playas bonaerenses sin contingencias climáticas severas.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El lunes feriado mantendrá las condiciones de estabilidad con un ascenso en la temperatura máxima, la cual llegará a los 13°C bajo cielos completamente despejados. Los turistas y residentes disfrutarán de un cierre de fin de semana largo óptimo, con vientos que rotarán hacia el noroeste disminuyendo su intensidad a los 12 km/h.