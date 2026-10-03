Las precipitaciones marcan el inicio del fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en una jornada donde las lluvias matinales serán las grandes protagonistas de las primeras horas de este sábado 3 de octubre. Este escenario meteorológico obligará a los habitantes del AMBA a adaptar sus planes al aire libre durante la primera mitad del día, bajo un mapa térmico fresco y con altos índices de humedad.

El avance de un frente de inestabilidad desde el oeste generará un ambiente muy húmedo y fresco en toda la región metropolitana, extendiendo la cubierta nubosa sobre la capital. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el agua comenzará a sentirse desde la madrugada, obligando a los vecinos a salir con paraguas, impermeables y abrigo liviano a lo largo de toda la mañana.

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Clima en CABA y AMBA: cuándo se van las lluvias y cómo estará el tiempo hoy

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, las lluvias comenzarán durante las primeras horas de la madrugada y ganarán intensidad hacia la mañana, alcanzando una probabilidad de precipitaciones de hasta un 75% entre las 7:00 y las 12:00.

Durante este período de mayor inestabilidad, la temperatura oscilará cerca de los 13°C, acompañada por un viento constante del sector noreste con velocidades de entre 14 y 22 km/h y valores de humedad elevados que superarán el 85%.

Hacia las primeras horas de la tarde, el fenómeno empezará a perder fuerza gradualmente: se prevén lluvias aisladas entre las 13:00 y las 14:00, para luego dar paso a un cielo mayormente cubierto pero sin precipitaciones a partir de las 15:00.

La temperatura mínima alcanzará los 11°C, registrada en las primeras horas, mientras que la máxima llegará a los 15°C durante la tarde, momento en el que el viento rotará al sector norte y amainará sustancialmente en su velocidad.

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Para la noche se espera un paulatino despeje de la nubosidad, con un marcado descenso de las probabilidades de lluvia a 0% hacia el final de la jornada y un termómetro que se ubicará cercano a los 13°C.

Alertas meteorológicas este 3 de octubre y el pronóstico para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia el norte argentino, donde rige una alerta naranja por tormentas para el noreste del país, afectando a las provincias de Formosa, Chaco y el norte de Corrientes, con probabilidad de precipitaciones intensas, ráfagas de viento y eventual caída de granizo. Por su parte, la zona cordillerana de Mendoza permanece bajo alerta amarilla por nevadas.

A nivel nacional, el sistema frontal continuará desplazándose hacia el noreste, lo que permitirá una marcada recuperación de las condiciones meteorológicas en la región central del país a partir del domingo.

Para el domingo 4 de octubre, el tiempo en el AMBA presentará una notable mejora, con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias y un importante ascenso térmico que llevará la máxima hasta los 22°C, ofreciendo una tarde templada e ideal para actividades al aire libre.

El inicio de la semana laboral mantendrá la estabilidad climática en la capital y el conurbano: para el lunes 5 de octubre se anticipa una jornada con cielo nublado, mínima de 14°C y máxima de 21°C, impulsada por vientos leves del sector noreste.

Vuelven las lluvias y la posibilidad de tormenta eléctrica el fin de semana en el AMBA

La tendencia de estabilidad se consolidará el martes 6 de octubre, cuando las marcas térmicas vuelvan a rondar entre los 14°C y 20°C con nubosidad variable, antes del ingreso de un nuevo pulso de inestabilidad previsto hacia mediados de semana.