Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se pronostica un índice UV máximo de 7.0 para este viernes 13 de marzo. Este valor es considerado "alto", lo que implica un riesgo moderado-alto de daño por exposición al sol sin protección.

En las diferentes regiones de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional estima niveles de radiación "muy altos" en el centro y "extremos" en provincias del norte como Misiones y Chaco, donde el índice superará los 11 puntos hacia el mediodía.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice UV es una medida internacional estándar de la intensidad de la radiación ultravioleta producida por el sol en la superficie terrestre. Se expresa como un valor numérico que indica el potencial de daño sobre la piel y los ojos; cuanto más alto es el número, mayor es la probabilidad de sufrir lesiones en menos tiempo. Esta escala, que va desde 1 (bajo) hasta más de 11 (extremo), sirve para que la población tome decisiones informadas sobre su protección diaria.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), conocer el índice UV es fundamental porque la radiación es invisible y no depende de la sensación de calor. Incluso en días parcialmente nublados, los rayos pueden atravesar las nubes y causar quemaduras. El monitoreo constante ayuda a prevenir enfermedades crónicas derivadas de la sobreexposición acumulada a lo largo de los años.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a los rayos UV tiene efectos nocivos inmediatos y a largo plazo. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el peligro más común es el eritema o quemadura solar, pero la radiación también puede causar daños en el ADN de las células de la piel, lo que aumenta significativamente el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer de piel. Además, puede provocar el envejecimiento prematuro del tejido cutáneo y debilitar el sistema inmunológico.

En cuanto a la salud ocular, la radiación UV puede causar afecciones agudas como la fotoqueratitis (quemadura de la córnea) y contribuir al desarrollo de cataratas o degeneración macular con el paso del tiempo. Por estos motivos, las autoridades sanitarias enfatizan que la protección no es solo una cuestión estética, sino una necesidad médica para evitar daños irreversibles en los órganos más expuestos.

Para minimizar estos riesgos, la OMS y la OPS recomiendan limitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, generalmente entre las 10:00 y las 16:00 horas. Es esencial utilizar ropa de trama cerrada, sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV certificado para proteger los ojos y la zona periocular.

Asimismo, se aconseja la aplicación de protectores solares de amplio espectro con un factor de protección (FPS) de 30 o superior en todas las áreas descubiertas del cuerpo. El producto debe aplicarse 20 minutos antes de salir y renovarse cada dos horas, o con mayor frecuencia si hay sudoración o contacto con el agua, recordando que la sombra es uno de los mejores aliados naturales.