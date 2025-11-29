El domingo 30 de noviembre prevé un índice de radiación ultravioleta (UV) de nivel Moderado (3.0) en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, según las proyecciones iniciales. Al registrarse este valor, implica un riesgo leve a moderado de daño por exposición solar, por lo que se recomienda usar protección adecuada diariamente.

Se esperan, en el resto del país, valores que oscilan entre Moderado y Muy Alto. Aún así, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otras fuentes indican que en provincias del norte como Misiones, el índice podría alcanzar niveles Muy Alto (8 a 10) o incluso Extremo (11+), especialmente cerca del mediodía, por lo que es vital extremar los cuidados.

Para este 30 de noviembre, se espera un índice UV que oscilará entre Moderado y Alto en gran parte del país

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV Solar Mundial (IUV), establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta (UV) solar que llega a la superficie terrestre. Se expresa en una escala numérica que comienza en cero y asciende, indicando que a mayor valor, más alta es la probabilidad y la velocidad con que se pueden producir lesiones en la piel y los ojos, incluyendo daños graves y acumulativos a largo plazo.

Se basa en factores como la altura del sol (hora del día y época del año), la altitud, el nivel de ozono en la atmósfera y la nubosidad, así como otros elementos ambientales importantes. Sus niveles se clasifican de la siguiente manera: Bajo (0-2), Moderado (3-5), Alto (6-7), Muy Alto (8-10) y Extremo (11+), y conocer este índice es crucial porque ayuda a la población a tomar medidas preventivas adecuadas para limitar la exposición al sol y minimizar los riesgos de salud.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La radiación ultravioleta (UV) se divide en UVA (la que penetra más profundamente y es más constante) y UVB (la que causa quemaduras). Ambas pueden causar graves problemas de salud. Aunque la exposición mínima es necesaria para la síntesis de vitamina D, la sobreexposición prolongada y directa al sol es perjudicial.

A corto plazo, los peligros incluyen quemaduras solares y reacciones de fotosensibilidad, mientras que a largo plazo, la exposición crónica y excesiva a la radiación UV puede provocar daños irreversibles como el envejecimiento prematuro de la piel, distintos tipos de cáncer de piel (carcinoma basocelular, espinocelular y melanoma) y daños oculares.

Se destacan las cataratas, y la OMS estima que un porcentaje de ellas es atribuible a la exposición a la radiación UV.

Recomendaciones para el cuidado personal ante los rayos UV

Ante niveles de radiación UV moderados a extremos, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomiendan enfáticamente la protección solar, especialmente en las horas de mayor intensidad solar, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Es fundamental buscar la sombra, sobre todo al mediodía, y proteger a los grupos más vulnerables como los bebés y niños pequeños, quienes nunca deben exponerse directamente al sol.

Las medidas de protección personal incluyen el uso de ropa protectora (camisas de manga larga, pantalones, sombreros de ala ancha) y gafas de sol que bloqueen el 99% a 100% de los rayos UVA y UVB. Además, se debe aplicar generosamente protector solar de amplio espectro (UVA/UVB), resistente al agua y con un Factor de Protección Solar (FPS) de 30 o más, reaplicándolo cada dos horas, o después de nadar o transpirar en exceso.