El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con temperaturas calurosas y cielo soleado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores para este lunes 10 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante las primeras horas de este lunes, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se esperan temperaturas que oscilarán entre los 14 y 24 grados, pudiendo alcanzar los 25 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el este a una velocidad de entre 2 y 13 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 28. La humedad será del 83%. El informe de los meteorólogos estima que para la tarde continuará el buen clima. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 26 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 17 grados, sin presencia de lluvias. El sol saldrá a las 5:44 y se esconderá a las 19:32.

Alerta amarilla por tormenta en cuatro provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas en cuatro provincias. Una alerta amarilla indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta amarilla para el lunes 10 de noviembre

El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h en el centro y oeste de La Pampa, el este de Neuquén, gran parte de Río Negro y la mitad sur de Mendoza.