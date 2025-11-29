Adrián Pacini: “los jugadores de la Selección son aliados de Tapia”

La crisis estructural del fútbol argentino no es nueva, pero cada tanto encuentra un factor detonante que vuelve a exponer sus tensiones internas. Esta vez, el eje volvió a ser la AFA, los insólitos cambios en las reglas de juego y la creciente influencia de una conducción que, para el periodista Fernando Pacini, actúa sin contrapesos reales. El analista se alzó como una de las voces más críticas del presente del fútbol argentino.

En diálogo con Radio Continental Córdoba, el comentarista fue terminante: “Los jugadores de la Selección son aliados de Tapia”, aseguró, marcando un punto que incomoda incluso a quienes defienden al fútbol argentino.

Pacini destacó el contraste permanente entre el “gran fútbol argentino”, el que se ve en la cancha, y el “pequeño fútbol argentino”, atravesado por decisiones políticas, modificaciones arbitrarias de reglamentos y manejos que, sostiene, terminan erosionando la credibilidad del deporte. “Es una lástima que no podemos atenuar un poco los contrastes y ponerlos más parejos”, sostuvo.

Un sistema sin controles



La polémica más reciente —la modificación del reglamento que definía si Estudiantes debía o no hacerle pasillo a Rosario Central y la posterior sanción para los jugadores del elenco de La Plata— es, para Pacini, la muestra visible de un problema mayor: la naturalización de decisiones tomadas sobre la marcha, sin transparencia y sin instituciones que limiten el poder del Comité Ejecutivo.

“Me llama la atención que haya tanto interés en regular algo que debería ser espontáneo. Un pasillo es un acto de caballerosidad, no debería estar legislado”, afirmó. La discusión, sin embargo, derivó en un fenómeno más amplio: la “grieta futbolera”. Para Pacini, la lógica “de grieta” se metió de lleno en el deporte y contamina todos los debates públicos. “La comunicación hoy confirma prejuicios. No sólo en Argentina: en todo el mundo”, remarcó.

El rol de la Selección



Uno de los pasajes más fuertes de la entrevista fue el que apuntó al comportamiento de las figuras de la Selección argentina. Para Pacini, Leonel Messi, Rodrigo De Paul y en su momento Ángel Di María, junto a otros referentes, funcionan como un respaldo público a la gestión de Tapia. “Podrían ser una masa crítica extraordinaria. Una palabra de ellos tendría una potencia enorme. Pero no hay ninguna intención de eso. Son allies del presidente, lo han sido siempre”, planteó.

Incluso extendió la crítica al cuerpo técnico del seleccionado, encabezado por Lionel Scaloni: “Lo que más me duele es que el técnico de la Selección mire para otro lado. Cuando dijo que la organización del fútbol argentino no rozaba su trabajo, fue una respuesta pobrísima”.

En ese sentido, Pacini también analizó la figura de Pablo Toviggino, hoy uno de los voceros más agresivos del oficialismo afista. “El estilo de Toviggino no es muy distinto al de otros personajes que construyeron poder desde la confrontación. Es el brazo armado de la comunicación de Tapia”, explicó. Según el periodista, la estrategia funciona porque interpreta el clima de época: mensajes directos, provocadores, capaces de movilizar a los propios, aunque generen rechazo en el público neutral.

Consultado sobre los cambios constantes en los formatos y la anunciada multiplicación de campeones para la próxima temporada, Pacini fue categórico: “No creo que haya cambios. En todo caso, pueden ser para peor. No hay masa crítica ni adentro ni afuera”. Para el periodista, la AFA mantiene una hegemonía sólida porque cuenta con el apoyo de las estructuras políticas de los clubes grandes: Boca, River, Independiente y Racing. “Mientras eso no cambie, no va a pasar demasiado”, señaló.