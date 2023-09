Boca, un caso para entender lo extraordinario

¡Fútbol es cultura! ¿Los libros también? No lo sé, no estoy en condiciones de afirmarlo ni de desmentirlo. Puedo decir, sí, que acabo de leer un libro que me gustó mucho: Desde la Boca. Cuando lo extraordinario se vuelve normal, de Martín Kohan y Ricardo Cohen. Obviamente es un libro para un público bostero, pero que, creo, va más allá. Porque de alguna manera, lo que el libro indica es que muchas veces Boca funciona como un universal, algo general, una categoría, casi, ecuménica. Por ejemplo, “ganar a lo Boca”. Todos los hinchas de fútbol sabemos lo que eso significa. Eso implica que también otros equipos pueden “ganar a lo Boca”, y de hecho lo hacen (no tan seguido como Boca, obviamente) si se cumplen los requisitos que hacen que un equipo “gane a lo Boca”: “Así es como el temperamento de barrio se transfiere a estilo de juego y así es como el estilo de juego se convierte en una forma de ser (…) puede darse, por qué no, que otro equipo circunstancialmente también consiga jugar y ganar así. Pues bien, en tales casos, habrá jugado y habrá ganado ‘a lo Boca’. Es la manera más precisa de decirlo y entenderlo”. Esta dialéctica entre lo singular y lo general recorre todo el libro –de hecho, el propio subtitulo incluye esa dialéctica: lo extraordinario vuelto normal– y entonces el libro se vuelve un estudio de un caso (el de Boca) que permite entender, precisamente, lo extraordinario.

Desde la Boca no es ni una historia del club, ni un compilado estadístico, ni mucho menos el perfil de una leyenda, sino que es un atractivo relato de una experiencia: la experiencia de cómo Boca –y todo lo que está a su alrededor: sus equipos, el barrio, la Bombonera– atraviesa de manera decisiva la vida de sus hinchas. Es decir, nuevamente en la dialéctica entre lo particular y lo general, el libro narra el modo en que finalmente un club de barrio, o mejor dicho, el club de un barrio, un club marcado por un barrio, por sus calles, su gente, su estética, se convierte, sin dejar de ser eso, al mismo tiempo en el club más grande de la Argentina.

Aquí y allá, el libro está lleno de observaciones impecables. Hablando de la presencia de Maradona en su palco, escriben: “Esa imagen emblemática de Maradona (y es que todo lo que hacía Maradona terminaba convertido en imagen y toda imagen de Maradona terminaba convirtiéndose en emblema). Esos palcos vip: sus butacas confortables, sus pantallas de transmisión en directo, el acceso con ascensor, la opción del aire acondicionado, el servicio de catering, las puertas con llave propia (llave de propietario). Todo very important. Pero Maradona, por estar ahí y por ser Maradona, transformaba los palcos lujosos en tribunas populares y en paraavalanchas (…) Maradona tenía el poder de maradonizar cualquier escena en la que se encontrara”.

O esta otra: “Juan Brichetto, tercer presidente de la historia de Boca Juniors, era al mismo tiempo presidente de la murga Los farristas. Esto en 1906 y 1907. Porque ya por entonces Boca era eso: el pueblo y el carnaval”.