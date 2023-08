El Independiente de Tevez: ventajas y desventajas de un plan para salir del fondo

Carlos Tevez asumió como entrenador de Independiente en un clima hostil, mucho más complejo que el de su primera experiencia en Rosario Central el año pasado. Faltan pocas horas para su debut, que será mañana contra Vélez en el Libertadores de América. Un partido que en otro contexto sería uno más, pero que mañana es definido como de alto riesgo, tendrá un operativo policial que incluye 500 efectivos y la lupa de los organismos de Seguridad de la provincia.

Carlitos lo reconoció en su primera conferencia de prensa: en 13 partidos se juega su apellido y su carrera o su futuro como técnico. Puede sonar exagerado, pero hay dos casos que homologan esa teoría. Miguel Ángel Brindisi era el entrenador cuando el Rojo se fue a la B hace diez años: no volvió a dirigir más después de eso. A Juan José López le pasó lo mismo en River. El descenso le significó, además de un estigma, el ostracismo. Tevez conoce esa historia. Intentará, lógicamente, no repetirla.

Su llegada a Independiente tiene múltiples razones. Algunas positivas y otras no tanto. Como sucede siempre que hay un recambio en la conducción, el plantel empieza de cero, con una energía renovada: quienes eran titulares quieren demostrar que deben seguir como titulares, y quienes eran suplentes quieren dejar de serlo. Tevez, y lo que implica Tevez para la historia reciente del fútbol argentino, es un gran polo de atracción, un imán que algunas personas creen que ayudará a despejar presiones y murmullos. “Ojalá me insulten a mi y no a los jugadores”, dijo.

Las redes se inundaron de memes tras la llegada de Tevez a Independiente

Eso que sucederá en los partidos –o al menos en los primeros partidos– podría traducirse en otros aspectos. Por sus vínculos con el poderoso representante Cristian Bragarnik, y por el apoyo del presidente de la AFA, Claudio Tapia, el Independiente de Tevez tendrá otro peso, tanto en los medios masivos como en los pasillos donde se dirimen detalles o, por ejemplo, la elección de los árbitros.

Sin embargo, no todo será positivo. Entre las desventajas de haber contratado a Tevez está su inexperiencia: agarrar un club grande como Independiente en zona de descenso a falta de 13 fechas para que termine la temporada es una mochila demasiado pesada para un entrenador novel. ¿Puede salir bien? Por supuesto. Sobre todo porque Tevez cuenta con demasiados pergaminos en su carrera, pero siempre en su condición de jugador. Como técnico, apenas cuenta con su recorrido por Rosario Central, con el 40% de los puntos obtenidos en los 23 partidos que dirigió (seis ganados, 11 empatados y siete perdidos).

Tevez cuenta con otra desventaja: no ser un futbolista –porque en definitiva, todos los entrenadores son exfutbolistas, salvo alguna excepción– nacido y criado en Independiente. No estar vinculado al club en momentos como estos puede ser contraproducente (o no). Pero además de eso, Tevez está indisolublemente asociado a Boca, uno de los máximos rivales de Independiente. En las próximas semanas sabremos si eso es un problema o una solución.

Mancuello: “Energía alta”

El mediocampista Federico Mancuello, una de las figuras de Independiente, valoró ayer la llegada de Carlos Tevez al banco de suplentes porque les dio una “energía muy alta” al grupo, de cara al partido contra Vélez, de local, por la segunda fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

“Tevez hizo hincapié en la manera de entrenar, que sepamos bien qué rol es para cada uno y ninguno sabe quién va a jugar para elevar la competencia interna. Su llegada es importante, a pesar del dolor que venimos atravesando por los malos resultados. Estamos abiertos a aprender de un nuevo entrenador”, explicó Mancuello en conferencia de prensa.

“Siempre que se termina un proceso como sucedió con Ricardo (Zielinski) da tristeza pero desde la llegada de Tevez la energía está muy alta. Lo recordamos cómo encaraba los partidos en su etapa como futbolista y nos dio una inyección importante”, subrayó.

Mancuello, de 34 años, regresó en este mercado de pases tras su experiencia en Puebla de México y comentó que está “contento” de haberlo hecho, a pesar del “mal momento” que atraviesa Independiente.

LT