Fronteras, agendas

Desconecto las noticias con facilidad. Es lo que conviene. Si algo es real ya me enteraré por medios más naturales que los medios, pienso. Pero mi celular hace entrar con malas artes una noticia que me sorprende porque eso que me es completamente ajeno de alguna manera podría haberme involucrado. Ellos saben cómo hacerte sentir así. En TN difunden la siguiente cosa muy grave, o más o menos grave: los argentinos que cruzan de Gualeguaychú a Fray Bentos se comprometen a una cuarentena de 14 días o de 7 días más un segundo hisopado negativo, pero de entre 30 y 50 que entran cada día, el Ministerio de Salud charrúa solo ha podido encontrar a uno o dos.

Hice esa cuarentena el mes pasado, encerrado en un hotel antes de poder filmar. Me llamaron gentilmente del ministerio y me preguntaron si me sentía bien. Dije que sí, que muy, muy bien, como si sentirme mal hubiera sido criminal. Leo que a Katja Alemann la acusaron –sin ninguna prueba– de no haber hecho cuarentena, lo cual ella misma desmiente con furia.

Se ve que TN cumple alguna agenda y la noticia les sirve para amenazarnos: ojo que en Uruguay la Justicia funciona, ojo que no es como acá. Llaman a un ex ministro de Salud uruguayo para sacarle con sacacorchos lo que quieren oír (que habrá prisión) y él –más bien confundido– les contesta que sería bueno poder encontrar a los otros 49 para ver si están bien. Yo no creo que se trate de Justicias muy diferentes; seguro que ambas tienen sus sistemas represivos bien atentos. Pero mientras que la noticia argentina tiende a desacreditarnos como pueblo (como si esos pasadores de frontera nos representaran a todos) y hablan de sanciones, leyes, prisiones, justicia, amenazas, el funcionario uruguayo más bien dice que sería bueno encontrar a estas personas y asegurarse de que estén con salud. No vaya a ser que se produzca una desgracia. También es cierto que Uruguay debe justificar el cierre de sus fronteras. Cada relato esconde algún otro relato. Igual, prefiero la ficción.