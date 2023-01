La trama por la que River suma sponsors a su camiseta mientras la de Boca sigue vacía

Boca y River. River y Boca. A falta de un superclásico de verano en Mar del Plata, Mendoza o Córdoba, como ocurría en otras décadas, el duelo entre los dos clubes más populares del país genera resultados en otros terrenos. Es un partido que no sale en televisión ni en ninguna plataforma paga, pero resulta gravitante para las dos tesorerías: la negociación con empresas con el objetivo de que se conviertan en sponsors.

La novedad es que River acaba de firmar un contrato por tres años para que DirecTV aparezca en la parte de atrás de la camiseta millonaria, debajo del número de cada jugador. La poderosa empresa de telecomunicaciones, cuyo flamante dueño es el Grupo Werthein, se suma a Codere, la multinacional de origen español que desde junio de 2022 reemplazó a Turkish Airlines en el frente de la banda roja.

Hasta aquí, todo resultaría más o menos normal, salvo por un detalle no muy difundido: Codere y DirecTV tuvieron varias reuniones durante 2022 para patrocinar a Boca. Sin embargo, ante el fracaso en las negociaciones, decidieron avanzar con su rival histórico.

En marzo y en junio, las tratativas entre Boca y DirecTV estaban encaminadas, pero el presidente Jorge Amor Ameal las detuvo porque avisó que otra empresa, HBO, ofrecía más dinero por aparecer en el mismo lugar: el dorsal bajo de la camiseta. El acuerdo formal se pospuso unos días, y al final, ni una ni otra firmaron, lo que generó mucha bronca en la familia Werthein, que en 2021 le compró a AT&T los activos de la operadora de televisión satelital en Sudamérica.

Tensiones. Lo que finalmente se firmó fue el contrato entre DirecTV y River –2 millones y medio de dólares por año–, anunciado oficialmente esta semana. “Estamos muy orgullosos de sumar a una compañía líder como DirecTV a nuestra camiseta”, sostuvo el presidente Jorge Brito, quien conoce de cerca lo que es publicitar en equipos de fútbol: su familia es la dueña de Banco Macro, desde hace más de una década principal patrocinador de Tigre, luego de una gestión hecha por el ahora ministro de Economía, Sergio Massa.

Mientras Brito celebra y River anuncia su nuevo patrocinio, Boca mantiene –y mantendrá en el inicio de esta Liga Profesional– su camiseta impoluta, algo hermoso para la vista de hinchas, pero no tanto para la tesorería del club: de acuerdo al contrato con Qatar Airways, su último main sponsor, recibía 7 millones de dólares por temporada. “Uno o dos meses pueden pasar. Pero ya llevamos demasiado tiempo”, suelta alguien desde adentro de las instalaciones xeneizes.

Tal vez por eso, porque la falta de sponsor empezó a ser, en este año electoral, un argumento de la oposición vinculada al macrismo xeneize para abordar las fallas de gestión, Juan Román Riquelme empezó a formar parte de la mesa de negociaciones con distintas empresas. “Nunca participaba de asuntos de gestión, y de a poco se viene metiendo”, describe un directivo.

En ese zigzagueo y tensión permanente que mantiene con el presidente desde que asumió en diciembre de 2019 como vice, Román se entusiasmó con Codere –la misma casa de apuestas online y bingos que tiene River– pero encontró la oposición de Ameal, reticente a darle el centro de la camiseta de Boca a una casa de apuestas y juego online, un rubro que desembarcó con fuerza en Argentina al mismo tiempo que se prohibía en la Liga española para no incentivar la ludopatía.

Ameal y el pequeño grupo de dirigentes que todavía le responde tienen una teoría: la camiseta de Boca es más cotizada que la de River. Ese es otro de los motivos por los cuales las negociaciones se tornan complejas y se empantanan. Y por los cuales una camiseta se llena de marcas y la otra sigue vacía.

Estrenos en Independiente y San Lorenzo

En este 2023 no solo habrá novedades en las camisetas de Boca y River. Independiente tendrá en el pecho AsociateAlRojo.com, el sitio web creado para captar nuevos socios, mientras que en el dorsal aparece Jeluz, empresa de productos eléctricos, y la aseguradora RUS. San Lorenzo, por su parte, acaba de firmar un acuerdo con Brubank, el principal banco digital de la Argentina, para que se convierta en el main sponsor del club. A su vez, Racing no renovó su vínculo con Aeroset y todavía no tiene un sponsor que lo reemplace. Se dará una curiosidad: el próximo viernes, la Supercopa Internacional que jugarán Racing y Boca en Abu Dhabi tendrá a los dos equipos sin publicidades en sus camisetas.