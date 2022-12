Momento cúlmine

Tal como se anunció en el último viaje del ministro de Economía a EE.UU. sobre un acuerdo con la IRS, equivalente a nuestra AFIP, estamos en condiciones de confirmar que se firmó el mencionado acuerdo luego de haberse concluido toda la parte técnica entre ambas administraciones y hasta incluso la forma de enviarse los datos en forma segura. Cabe mencionar que van a remitir información del patrimonio de argentinos en ese país, incluyendo estados como Delaware, Nebraska o Nevada y otros que generalmente no mandan información a nadie, puesto que mandarla significa un beneficio mutuo para ambos países. En el caso de nuestro país, aumentará la recaudación cerca de US$ 5 mil millones anuales ($ 850 mil millones, al cambio actual), mientras que EE.UU. se asegurará que con ese nivel de recaudación Argentina podrá hacer frente a sus pagos internacionales desde fines de 2024, dejando de lado el riesgo de default permanente que posee nuestra economía desde 1976 a la fecha, como consecuencia de la aplicación de políticas de desindustrialización y endeudamiento realizadas por administraciones que en lo económico tendieron hacia lo neoliberal/neoconservador de la década del 30 (1976-1983; 1989-2001 y 2015-2019). El acuerdo vigente desde 2016 a hoy se realizaba únicamente sobre casos puntuales y desde ese momento a hoy solo se aplicó en 38 ocasiones como consecuencia de lo engorroso que era realizar el pedido uno a uno y el tiempo que llevaba establecer el ida y vuelta correspondiente, incluso hasta por la vía judicial. En cambio ahora, al ser automático y en grandes volúmenes, esos inconvenientes se solucionaron desde la base.

Este acuerdo se implementará desde el 1/1/2023 y constará de tres etapas de aplicación de acuerdo a distintos momentos:

Etapa 1. Hasta el 31/03/2023, declaración espontánea con bajo costo para quienes rectifiquen la información ya mandada a AFIP.

Etapa 2. Hasta el 30/6/2023, con valores más cercanos a los normales con rectificaciones.

Etapa 3. Posterior al 1/7/2023, se exigirá que rectifiquen la información mandada y en caso de no hacerlo se pedirá mediante requerimientos que se efectúe. Aunque de no realizarlo la AFIP estará facultada para establecer determinaciones de oficio sobre lo que haya que rectificar, incluso posibilitando el desbloqueo de los últimos cinco ejercicios fiscales.

Con estas tres etapas se estima que se recaudará solo de Bienes Personales desde la declaración jurada 2022 US$ 2.250 millones (equivalentes a $ 400 mil millones) mientras que el resto será de aumento de la recaudación de Ganancias e incluso de IVA. Cuando hablamos de “rectifiquen información”, significa que deberán hacer nuevamente las declaraciones juradas de Bienes Personales 2021 y pagar la diferencia que surja con beneficios que se informarán más adelante. Y para los que sean susceptibles de la Etapa 3 y deban ser obligados por la AFIP mediante determinación de oficio, será posible la apertura de las declaraciones juradas de Bienes Personales, Ganancias e IVA hasta 01/2016 inclusive –lo que generalmente se llama, dentro del ambiente tributario, “desbloqueo fiscal”–, aun habiendo ingresado en el blanqueo de capitales de 2017 con datos de 2016. De haberse incorporado al blanqueo de acuerdo a la Ley que le dio origen, como no se incluyeron todos los bienes en él, caería por completo hasta dar un posible inicio a una causa penal por evasión fiscal –que seguramente por los montos no pagados a hoy pueden ser agravadas por el monto al superar el millón de dólares acumulándolas–, que posee penas de prisión efectiva de seis a nueve años por la pena de la libertad, aunque si lo tomamos desde lo que es la representación en lo patrimonial, la AFIP puede llegar a quedarse casi con un 60% del patrimonio evadido.

*Economista y tributarista.