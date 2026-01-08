"911 Halcón": el nuevo camión de vigilancia que operará en el Festival de Jesús María

El Gobierno de la Provincia de Córdoba incorporó un nuevo camión de monitoreo destinado a fortalecer la capacidad operativa del sistema de emergencias 911. Se trata del “911 Halcón”, una unidad móvil especialmente diseñada para brindar una respuesta rápida, flexible y autónoma ante situaciones de crisis, eventos especiales o despliegues preventivos en distintos puntos del territorio provincial.

La presentación del vehículo, un Iveco Tector Truck acondicionado como central de comando y control móvil, fue encabezada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. El funcionario destacó que la incorporación permitirá elevar los estándares de seguridad en eventos de gran convocatoria y forma parte de las inversiones realizadas durante la gestión del gobernador Martín Llaryora en materia de tecnología aplicada a la prevención.

“Con este camión de tecnología altamente sofisticada estamos brindando más seguridad y tranquilidad a la población. Eventos como el Festival de la Doma y el Folklore en Jesús María contarán con una capacidad operativa inédita”, señaló Quinteros, quien remarcó que el centro móvil ya se encuentra en funciones a pocos días de su llegada a la provincia.

El nuevo dispositivo será utilizado en festivales y espectáculos de alta concurrencia como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Festival Internacional de Peñas de Villa María, el Cosquín Rock en Santa María de Punilla y grandes shows en el estadio Mario Alberto Kempes, entre otros eventos culturales y musicales del verano cordobés.

Drones y equipamiento

El “911 Halcón” cuenta con equipamiento de última generación, que incluye conectividad Wi-Fi, grupo electrógeno, cámaras de vigilancia, enlace satelital, antenas, radios y un sistema de drones. El vehículo dispone de cinco estaciones de control operadas por agentes especializados, que podrán supervisar en tiempo real el desarrollo de los eventos.

Uno de los equipos destacados es un drone con doce horas de autonomía, capaz de alcanzar los 150 metros de altura y cubrir un radio de dos kilómetros, incluso en condiciones climáticas adversas.

Además, el nuevo camión se suma al vehículo de reconocimiento facial con el que ya cuenta la Policía de Córdoba, ampliando el sistema integral de monitoreo desplegado por la Provincia.