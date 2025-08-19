Aldana Garro nos cuenta el detrás de escena del arrolador momento de Universitario

La sensación del torneo de la Primera B del fútbol femenino de la Liga Cordobesa es Universitario. Las futbolistas de la ‘U’ están dando de qué hablar con sus victorias, goleadas y juego y se encaminan para ascender a la Primera división local. Pero detrás de ese gran andar y de números fabulosos, hay un plantel con un carácter fuerte basado en una mixtura de juventud y experiencia y muchas ganas de lograr cosas importantes.

“Estamos viviendo este momento con mucha alegría y con mucho orgullo. Es muy gratificante ver qué todo el esfuerzo que venimos haciendo sin parar desde antes de la pretemporada está dando sus frutos y que estamos cada vez más cerca de cumplir nuestro objetivo”, relata Aldana Garro, defensora de Universitario, y quien acompañará, con su historia, a recorrer este presente que ilusiona.

Aldana es empleada doméstica. “Soy una loca de la limpieza”, cuenta entre risas. Pero, así como en el fútbol se va planteando metas, por estos días en su vida diaria está cumpliendo un sueño. “Siempre quise ser peluquera y estilista profesional”, confiesa en la charla con Perfil Córdoba. Eso que tanto ama se está logrando. “Si bien recién estoy arrancando, por una cosa u otras antes no pude hacerlo, pero nunca es tarde para aprender, para cumplir esos sueños que tenemos: solo hay que animarse”, expresa pletórica.

Así como tomó esta decisión de no dejar pasar la oportunidad de cumplir su sueño, volvió a Universitario para lograr el anhelado regreso a Primera.

Garro es oriunda de San Luis. Nació el 31 de enero de 1994, pero en el 2016 se vino a Córdoba y se enamoró de la ciudad. Y comenzó a jugar en diversos clubes de la Liga: formó parte de Defensores Juveniles, Las Palmas, Leones; y en el 2022 llegó a Universitario. “Jugué todo ese año, pero después decidí hacer una pausa en mi carrera futbolística. Este año volví para aportar mi granito de arena en este gran desafío y poder retirarme en el club que tanto amo”, cuenta. Tiene el anhelo grande, que va camino a lograrse.

La ‘U’ ganó de manera invicta en el Torneo Apertura 2025 y ahora lideran el Torneo Clausura. Se encaminan al ascenso. “Queremos volver a donde siempre pertenecimos, pero no solo queremos ascender, que es el primer paso, si no también evolucionar profesionalmente sin que haya un techo para el femenino”, resalta Aldana.

PRESENCIA. Aldana Garro la defensora de la 'U' que destaca lo mejor de sus compañeras.

¿Qué es lo mejor que tiene Universitario?

Ella no duda ante esta consulta. “Sinceramente lo mejor que tiene nuestro equipo es el sentido de pertenencia, el compañerismo y la humildad”, sentencia la futbolista que suele llevar la camiseta número 2 y desde el fondo es la voz de la experiencia. Y desde ese lugar puede ver como Natalia López marca diferencia en cada juego. La ‘Pety’, como le dicen a Natalia, es la capitana de la ‘U’, la que lleva la 10 en la espalda y la que ha invitado a sus compañeras a creer que pueden lograrlo.

En los vestuarios húmedos de los clubes de la Liga Cordobesa, que guarda el eco de los botines contra el piso, las jugadoras de Universitario guardan su secreto más valioso: la convivencia. Allí, antes de salir a la cancha, hay una música que las atraviesa, como un talismán. Suena Ulises Bueno y la frase “Me levanté” se convierte en contraseña. No es un simple estribillo: es el recordatorio de que nada puede detenerlas, de que cada partido es un ascenso personal y colectivo.

El plantel femenino de Universitario, hoy punteras del ascenso cordobés, se distingue por esa mística de vestuario, donde cada acorde, cada broma y cada arenga (“¡Dame la U, dame la N, dame la I…!”) construyen algo más que un equipo: una identidad. Allí, en la intimidad previa, late la certeza de que el fútbol no solo se juega en la cancha, sino en cada ritual compartido que lo hace posible. Por eso cuando le preguntamos a Aldana Garro qué es lo que más le gusta de jugar al fútbol se mira en sus compañeras y confiesa que es “el estar dentro de una cancha con mis compañeras jugando disfrutando y siendo libres, desconectada de todo; eso es lo que más me gusta, mirar a mi alrededor concentrada hasta que el árbitro pite el silbato y empieza el juego... El fútbol es el deporte más lindo y apreciado que tengo en mi vida”, dice y se le pone la piel de gallina, más allá de que ella sea hincha de Boca y admiradora de Marcos Rojo.

ALDANA DISFRUTA. La 'U' ganó invicto el Apertura y en el Clausura también manda sin problemas.

- Betiana ‘Tana’ Gandino es la entrenadora, alguien con historia en el club. ¿Qué significa para ustedes que ella sea la DT?

- En lo personal tuve el placer de poder compartir cancha con ella y sé que para todas es un orgullo, ella es una gran referente del club, con miles de batallas cargadas al hombro, luchando por nuestra camiseta. Es importante que sea ella quien nos guíe en este camino, es una entrenadora apasionada, exigente, sabe lo que todas podemos dar y logra que cada una potencie su capacidad. Sus palabras de siempre es el “disfrute”, que no nos olvidemos de disfrutar el partido, eso nos repite cada sábado de fútbol.

Ser feliz era esto

En las palabras de Aldana Garro, entre la convicción y la esperanza, se cifra también el pulso de Universitario: un plantel que juega por el presente inmediato, pero que también abre caminos para el futuro. Ella nos fue contando sobre este presente de la ‘U’ y también sobre su historia. Le consultamos: “¿Te hubiese gustado ser futbolista profesional?”. Y la respuesta de Aldana llega sin pausa, como si la hubiera pensado toda la vida: “Sí, obvio, me hubiese encantado. Pero en mi época no hubo oportunidad para poder desarrollarme futbolísticamente”. Se detiene un segundo y vuelve a remarcar la idea: “Por eso creo que es importante apoyar a las inferiores y a la escuelita de fútbol femenino, para que todas puedan cumplir el sueño que muchas tuvimos”.

- ¿Cuál es tu mejor recuerdo jugando a la pelota?

- Mi mejor recuerdo fue el día que llegue a la U y que las chicas me recibieron con alegría y con cariño; me hicieron parte del primer momento y hoy son mi familia. En Universitario tenemos un equipo y cuerpo técnico increíble nos dan todo. Me siento muy cómoda y feliz jugando cada partido porque se que siempre van a estar ellas y les agradezco de corazón a las personas que están detrás de todo esto.