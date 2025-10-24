Alertan por nuevas estafas digitales en Córdoba durante la campaña electoral: cómo identificar los mensajes falsos

En plena recta final de la campaña electoral, las estafas digitales volvieron a activarse en Córdoba. Autoridades de la Cámara Nacional Electoral (CNE) alertaron sobre el incremento de mensajes fraudulentos y páginas web apócrifas que notifican multas inexistentes por no haber votado en comicios anteriores.

Los estafadores se hacen pasar por organismos oficiales del Gobierno o la CNE, y envían notificaciones por WhatsApp, SMS o correo electrónico instando a “regularizar la situación” antes del día de la votación. En los mensajes, incluyen un enlace que dirige a una página que reproduce el diseño oficial, con logos y tipografía similares, donde se solicita DNI y datos bancarios.

Sitios falsos para robar datos

Según la advertencia, se trata de portales creados para capturar información personal y financiera, que luego se utiliza en compras o transferencias fraudulentas. Desde la CNE recordaron que las multas por no votar solo pueden consultarse en los sitios oficiales: www.electoral.gob.ar o infractores.padron.gob.ar.

A su vez, enfatizaron que ningún otro portal o gestor está autorizado a realizar el trámite y aclaró que no haber abonado la multa no impide votar este fin de semana. También reiteraron que el organismo no envía mensajes por WhatsApp, SMS ni redes sociales solicitando pagos o datos personales.

Cómo prevenir el fraude de la “multa electoral”

Las autoridades recomendaron seguir una serie de medidas para evitar caer en el engaño: