El ascenso de Estudiantes de Río Cuarto a la Liga Profesional coincidió con el momento más sensible en la situación judicial de su presidente, Alicio Dagatti. Mientras el plantel celebraba en Puerto Madryn la victoria decisiva frente a Deportivo Madryn, el empresario afrontaba un expediente que, según reconstruyó Perfil Córdoba, lo coloca entre los máximos responsables de una estructura criminal que habría operado dentro del Servicio Penitenciario provincial.

Lejos de ser un dirigente circunstancial, Dagatti construyó una red empresarial que abarca plantas frigoríficas, medios riocuartenses, desarrollos agropecuarios y vínculos activos dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Ese capital económico y político lo posicionó durante décadas como una figura de influencia regional, un perfil que ahora vuelve a examen a partir del avance judicial.

Ocho meses en Bouwer y una fianza récord

Dagatti fue arrestado en diciembre de 2024 en una investigación que se inició tras el hallazgo de celulares, drogas, alcohol y cargadores ocultos dentro de medias reses destinadas a las cárceles provinciales. Tras ocho meses de detención en Bouwer, obtuvo la libertad condicional en agosto de 2025 mediante una caución de 500 mil dólares . Sin embargo, en noviembre se sumó una nueva imputación por presunta comercialización de carne en mal estado.

Para Gavier, la operatoria formaba parte de un funcionamiento sistemático que aprovechaba la logística de los proveedores de carne para ingresar elementos prohibidos a los penales. Ese calificativo es el que terminó proyectando la discusión hacia el fuero federal.

La defensa reaccionó y logró un movimiento decisivo en la Justicia

La defensa logró un avance decisivo en noviembre, cuando la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa debe investigarse bajo competencia federal. Con la incorporación de Germán Garavano al equipo jurídico, los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci coincidieron en que la maniobra describe una estructura organizada dentro de un ámbito estatal, lo que excede el marco provincial.

El club avanza; la dirigencia queda bajo tensión máxima

Sin embargo, Estudiantes de Río Cuarto encara su primera temporada en la Liga Profesional junto a Talleres, Belgrano e Instituto. Se proyectan obras en el estadio Antonio Candini y la ciudad celebra un logro deportivo que no conseguía desde 1985. Pero puertas adentro el escenario es otro: el presidente del club, que recibió incluso las felicitaciones públicas de Claudio “Chiqui” Tapia, es también el principal apuntado en una causa que sigue sumando volumen.

El fiscal Gavier sostiene que Dagatti integró la conducción de una asociación ilícita con ramificaciones empresariales, penitenciarias y profesionales. La defensa lo niega y exige un juicio oral, pero la futura intervención de la Justicia federal podría extender los plazos y complicar su continuidad dirigencial.