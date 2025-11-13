Allanaron la casa de un ex jugador de Talleres en una causa por material de abuso sexual infantil

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, junto con la sección de Trata de Personas, realizó esta mañana un operativo en la vivienda del delantero Cristian Tarragona, ubicada en la Manzana 7 del barrio Alto Verde, en la capital provincial.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la causa internacional “Escudo Infantil”, una investigación que busca desarticular redes vinculadas a la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Según fuentes judiciales, el allanamiento tenía como objetivo el secuestro de dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo a lo informado, no hubo personas detenidas. Tarragona, de 34 años, no se encontraba en el domicilio al momento del procedimiento, ya que se dirigía al entrenamiento de Unión. La vivienda, ubicada frente a una plaza, tiene en su parte posterior varios departamentos donde residen familiares del futbolista.

El delantero, que llegó recientemente desde Talleres de Córdoba y tiene contrato con Unión hasta diciembre de 2026, no fue imputado por el momento. La investigación forma parte de un operativo internacional que involucra a distintos países y apunta a identificar usuarios que almacenan o comparten material de abuso sexual infantil.

La causa “Escudo Infantil” se inscribe dentro de un esfuerzo conjunto entre fuerzas de seguridad nacionales e internacionales, en un contexto donde las autoridades buscan profundizar la cooperación en delitos digitales y explotación infantil.