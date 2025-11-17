Alta Gracia no afloja: se viene el Happy Birra y cierra con Turf en el escenario

Del 21 al 23 de noviembre, en el Parque del Sierras Hotel, Alta Gracia inaugura su gran temporada de festivales con una nueva edición de Happy Birra, uno de los eventos cerveceros más convocantes. Durante tres días, vecinos y turistas podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica, música en vivo, y una gran variedad de cervezas tiradas y artesanales en un ambiente familiar y al aire libre, todo con entrada libre y gratuita.

Es, además, el puntapié inicial de una agenda que claramente busca un mensaje: la temporada en Alta Gracia ya empezó. El festival contará con la presencia de beertrucks locales y regionales, junto a una selección de carros gastronómicos con comidas para todos los gustos.

Además habrá stands de emprendedores con artesanías y diferentes espacios destinados al disfrute.

La grilla artística es uno de los mayores atractivos del festival: En esta edición y a lo largo del finde se presentarán en vivo bandas y artistas de renombre como Turf, Sumo por Pettinato, Ella Es Tan Cargosa, La Mancha de Rolando además de talentosos músicos locales y DJ’s que completarán una programación diversa y para todo público.

Alta Gracia, la ciudad que convierte cultura y turismo en desarrollo

Happy Birra se ha consolidado como un punto de encuentro imperdible para los amantes de la cerveza y los festivales al aire libre. Como cada año, la propuesta combina sabores, buena música y una linda oportunidad para que vecinos y turistas disfruten de un fin de semana XXL a puro ritmo y accesible para todo el mundo.

Alta Gracia: Tierra de grandes eventos todo el año

Este festival es el primero de la destacada agenda festivalera de verano de Alta Gracia, que continuará con otro gran favorito, “Mionca”, que se realizará los días 16, 17 y 18 de enero, y la fiesta emblema de la ciudad: El Encuentro Anual de Colectividades, que tendrá lugar del 4 al 8 de febrero y que nuevamente reunirá los sabores y las tradiciones del mundo; además de artistas de primer nivel de los que el público también podrá disfrutar de manera gratuita.

De esta manera, Alta Gracia ofrece actividades para todos los gustos: música en vivo, gastronomía de primer nivel, ferias y museos que se complementan con el turismo deportivo en los hermosos paisajes de la ciudad, festivales que también convocan a miles durante la temporada de otoño-invierno, como Festival Peperina, el Festival de Jazz durante las vacaciones de invierno o incluso el Festival de Cine que cada año crece y que también contribuye a demostrar que Alta Gracia es cultura viva todo el año.