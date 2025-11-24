Alta Gracia rompió récords en Happy Birra: más de 110 mil personas en tres noches

Alta Gracia cerró este domingo la edición más convocante de Happy Birra desde su creación. Fueron cerca de 110 mil personas en tres noches de entrada libre, un volumen de público que convirtió al Parque del Sierras Hotel en un verdadero anfiteatro natural colmado de familias, turistas y vecinos.

El crecimiento sorprendió incluso a los artistas, que desde el escenario subrayaron la magnitud del evento.

La progresión del público anticipaba un desenlace histórico: unas 20 mil personas el viernes, más de 30 mil el sábado y más de 50 mil en la noche final. El domingo, con las presentaciones de Antonio Birabent y Turf, el parque directamente explotó. Joaquín Levinton lo sintetizó desde el escenario: estaba “impactado por el evento y por la cantidad de gente”. Birabent y Roberto Pettinato, a su turno, remarcaron el deseo de volver y destacaron la “actividad cultural, la propuesta turística y el calor” de la ciudad.

Alta Gracia, la ciudad que convierte cultura y turismo en desarrollo

Pero detrás de las luces y la música, Happy Birra volvió a poner en escena algo que la gestión local viene señalando: los grandes eventos no son un gasto, sino una inversión. La ciudad vivió un fin de semana con fuerte movimiento económico en gastronomía, comercios, ferias y emprendimientos, con un impacto inmediato en toda la cadena turística y productiva.

Desde Turismo señalaron que los registros en museos mostraron un incremento de visitantes de otras provincias y, en menor medida, del exterior, lo que consolida el posicionamiento regional de Alta Gracia.

El intendente Marcos Torres sintetizó el enfoque oficial: “Happy Birra nos volvió a demostrar lo que somos capaces de generar cuando trabajamos en conjunto: una ciudad viva, con cultura, con gastronomía, con miles de familias disfrutando en un espacio público que es orgullo de todos. Estos eventos no son un gasto: son una inversión que moviliza a nuestros comercios, emprendedores y gastronómicos, y genera un enorme movimiento económico para la ciudad. Esta edición fue histórica y confirma que Alta Gracia ya es un destino elegido en cada fin de semana largo”.

Los festivales que se vienen

El festival, además, abrió formalmente la temporada de verano en la ciudad, que continuará con una agenda consolidada: Mionca (16 al 18 de enero), el Encuentro Anual de Colectividades (4 al 8 de febrero) y el festival gastronómico Peperina (2 al 5 de abril). Con esa grilla, Alta Gracia reafirma su perfil como destino que combina cultura, gastronomía y naturaleza durante todo el año, con actividades siempre gratuitas y una convocatoria creciente.