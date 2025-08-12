Alta Gracia se prepara para su 4° Festival Monumental Sierras de Cine

Alta Gracia vivirá, entre el 21 y el 24 de agosto, la cuarta edición del Festival Monumental Sierras de Cine y Artes Audiovisuales, uno de los eventos culturales más jóvenes y atractivos de la ciudad. Con acceso libre y gratuito, el encuentro tendrá como escenario central al histórico Cine Teatro Monumental Sierras, con una programación que incluirá estrenos, clásicos y propuestas para todo público.

Entre las películas destacadas figuran “Tesis sobre una domesticación” y títulos icónicos del cine argentino como “Pizza, birra, faso” de Bruno Stagnaro y “La Ciénaga” de Lucrecia Martel, proyectadas en formato 35mm. Además, la Agencia Córdoba Cultura sumará una experiencia de realidad virtual para recorrer paisajes de la provincia.

El festival también contará con la participación de universidades invitadas, muestras artísticas —desde efectos especiales hasta fotografía— y la tradicional Competencia Oficial de Cortometrajes, que este año alcanzó un récord de 500 producciones inscriptas. Otro de los ejes será el ciclo Cine Joven, que permitirá a estudiantes de la ciudad y la región mostrar sus trabajos en una de las pantallas más emblemáticas de Córdoba.

Con esta propuesta, Alta Gracia refuerza su agenda cultural anual, reafirmando su lema “Cultura Viva” y ofreciendo un entorno que combina historia, naturaleza y arte. Más información en altagracia.gob.ar.