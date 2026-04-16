Amenazas en escuelas: Quinteros confirmó que los casos van en aumento

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quintero, confirmó que se registran múltiples casos de amenazas en escuelas tanto en la capital como en el interior provincial, en el marco de un fenómeno que también se replica en distintas provincias del país. En diálogo con Punto a Punto Radio, aseguró que la situación está siendo abordada en conjunto con el Ministerio de Educación y la Justicia.

“Son un poco más, pero el número en realidad nos debe preocupar a nosotros que estamos articulando con el Ministerio de Educación todas estas apariciones”, señaló. Además, indicó que este tipo de episodios también se detectaron en distritos como Mendoza, Buenos Aires, San Luis y Capital Federal, en lo que definió como un “efecto contagio”.

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El funcionario remarcó que estos hechos no deben ser minimizados. “Esto no es ni una travesura ni una situación de rebeldía, esto claramente es un delito”, afirmó. En ese sentido, explicó que los casos son investigados y que, incluso cuando involucran a menores, se da intervención a la Justicia.

Quintero diferenció entre quienes realizan amenazas para generar impacto dentro de la comunidad educativa y aquellos que podrían estar vinculados a entornos digitales más complejos. En uno de los casos recientes, indicó, se investiga una posible conexión con una comunidad online que promueve la violencia extrema. “Son redes en las que se empiezan a intercambiar links con situaciones de extrema violencia”, detalló.

Respecto a la modalidad, explicó que las amenazas pueden aparecer en carteles dentro de las escuelas o circular a través de redes sociales y grupos de mensajería. Ante cada denuncia, se activa un protocolo que incluye la intervención policial, la actuación judicial y, en algunos casos, allanamientos y secuestro de dispositivos.

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“No hay ninguna cuestión que limite nuestra acción gremial”, advirtió al referirse a la posibilidad de avanzar con medidas firmes frente a estos hechos. Y agregó: “Cuando se amenaza de semejante modo causa un miedo en la comunidad educativa muy grande”.

El ministro también hizo foco en el rol de las familias como primer nivel de contención. Mencionó un caso en el interior donde un padre denunció a su hijo por exhibir un arma en un grupo de WhatsApp. “Se secuestró el arma y la causa judicial está en trámite”, explicó.

Finalmente, Quintero señaló que se trata de un fenómeno global vinculado al uso de redes digitales y que requiere una respuesta coordinada entre provincias y organismos internacionales. “Así como el delito avanza con la tecnología, nosotros también tenemos que estar a la altura”, concluyó.