Apex sale al mercado y coloca $4,5 en ON's: “Es una señal muy concreta de confianza”

La licitación de Apex America cerró con una respuesta contundente por parte del mercado. El líder en BPO y Customer Experience logró colocar Obligaciones Negociables por US$ 4.5 millones de valor nominal, a una tasa de 8,75%. “Fue una señal muy concreta de confianza”, destacaron desde la compañía cordobesa.

El dato sobresaliente de la jornada, fue la recepción de ofertas por US$ 6.23 millones por los más de 100 inversores calificados que participaron, lo que representa una demanda muy por encima del monto finalmente adjudicado.

La colocación fue organizada por S&C Inversiones, que acompañó a Apex en el proceso de estructuración y colocación de su primera Obligación Negociable dentro del Régimen de Oferta Pública correspondiente al segmento de Mediano Impacto. En la operación se recibieron más de 120 órdenes.

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Desde Apex America destacaron el resultado de la operación: “Estamos muy conformes con el resultado de la licitación y con las condiciones alcanzadas. La respuesta de los inversores superó nuestras expectativas y nos permitió concretar el financiamiento previsto en condiciones muy competitivas”.

Esta emisión representa para Apex un paso importante en su estrategia de crecimiento y diversificación de las fuentes de financiamiento. “Acceder al mercado de capitales nos permite acompañar los planes de expansión de la compañía con una estructura financiera sólida y de largo plazo. Estamos muy conformes con este proceso y con el acompañamiento recibido para llevar adelante la emisión”, señalaron desde la compañía.

Una respuesta que marca el pulso del mercado

Más allá del resultado financiero, uno de los principales datos de la operación fue el nivel de participación registrado durante la licitación. La emisión había sido planteada inicialmente por aproximadamente US$ 3 millones, pero la cantidad de órdenes recibidas permitió superar esa previsión.

Para S&C Inversiones, el resultado refleja el interés de los inversores por instrumentos corporativos en dólares y, particularmente, por compañías con trayectoria, escala y capacidad de generación de negocios.

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“Cuando una empresa logra generar este nivel de demanda, hay una señal concreta de confianza. El mercado está mirando el crédito, la trayectoria y la capacidad de la compañía para responder a sus compromisos”, explicó Aníbal Casas Arregui, socio fundador de S&C Inversiones.

El resultado de Apex también pone en evidencia el rol que puede tener el mercado de capitales dentro de una estrategia financiera de largo plazo.

Para S&C, el objetivo de una colocación no se limita a obtener fondos, sino a construir una estructura que permita a la empresa acceder al mercado en condiciones competitivas y, al mismo tiempo, ofrecer una alternativa atractiva para los inversores.

“El desafío está en encontrar el punto de equilibrio entre las necesidades de financiamiento de la empresa y las condiciones que el mercado está dispuesto a convalidar. Una buena licitación es aquella en la que ambas partes encuentran valor”, sostuvo Agustín Napione, Director Comercial de S&C.

En el caso de Apex, los fondos obtenidos serán destinados a capital de trabajo y a mejorar el perfil de vencimientos de sus pasivos financieros, permitiendo a la compañía avanzar con mayor previsibilidad.

La próxima licitación tendrá como protagonista a Promedón, otra compañía de origen cordobés que se prepara para una nueva emisión de Obligaciones Negociables.