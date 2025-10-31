Arrancó la transformación de la Avenida Bodereau: más carriles, nueva rotonda y obras cloacales

El Gobierno de Córdoba, a través de Caminos de las Sierras, puso en marcha la duplicación de calzada en un tramo de 3,7 kilómetros de la Avenida Bodereau, vía que une la Avenida Goycochea, en Villa Allende, con la Avenida Ricardo Rojas, en la ciudad de Córdoba.

La intervención apunta a mejorar la circulación entre la Capital y el corredor de Sierras Chicas, una zona que en distintos horarios del día sufre congestión por el deterioro de las calzadas, los anegamientos frecuentes y la falta de conexiones domiciliarias de cloacas.

Según informó el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el proyecto comprende la duplicación de calzada, la construcción de una nueva rotonda en el acceso a Saldán, cuatro cruces semaforizados, un retorno a la altura del barrio La Catalina y la readecuación de la intersección y el puente sobre el Canal Maestro Norte.

Los trabajos se desarrollarán sobre un sistema de drenaje pluvial que incluye ductos y ramales de más de 6.000 metros de hormigón prefabricado, lo que permitirá optimizar el escurrimiento del agua y habilitar las conexiones cloacales para los vecinos del sector. La inversión total asciende a $42.353 millones, con un plazo estimado de ejecución de 18 meses.

El diseño contempla dos perfiles según el ancho disponible: en los extremos norte y sur, la avenida tendrá cuatro carriles —dos por sentido—, mientras que en el tramo central se construirá un boulevard con tres carriles por sentido, espacio para estacionamiento paralelo y paradas de colectivos con dársenas y garitas.

En esta primera etapa, las tareas se concentrarán entre la calle Cruz Alta y el límite sur de la obra, en territorio de la ciudad de Córdoba. Allí se realizarán excavaciones para la colocación de conductos cloacales, sin afectar la circulación vehicular ni requerir desvíos de tránsito.