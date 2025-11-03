Autoconocimiento y propósito: Borja Vilaseca presenta su nueva conferencia en el Teatro del Libertador

El reconocido conferencista y escritor español Borja Vilaseca, referente en liderazgo consciente y desarrollo personal, regresa a la Argentina con su nueva conferencia "El Eneagrama: un mapa para conocerte y transformar tu vida", en el marco del ciclo internacional Mentes Expertas. La presentación tendrá lugar el próximo miércoles 5 de noviembre, a las 20:00 horas, en la Sala Mayor del Teatro del Libertador “Gral. San Martín”, en Córdoba Capital.

Con más de 5 millones de seguidores en redes sociales y 75.000 personas formadas en sus programas de autoconocimiento, Borja Vilaseca se ha consolidado como una de las voces más influyentes del mundo hispano en temas de educación emocional y transformación personal. En esta conferencia, invitará al público a descubrir su eneatipo, comprender sus patrones de comportamiento y conectar con su esencia para vivir con autenticidad y propósito.

Autor de libros como Encantado de conocerme, Qué harías si no tuvieras miedo y Las casualidades no existen, Vilaseca combina en sus charlas conceptos del Eneagrama, la psicología humanista y el liderazgo consciente. Además, es fundador de Utópika Labs, Kuestiona, La Akademia y Terra, proyectos educativos que promueven el autoconocimiento y una nueva forma de aprender y enseñar.

Acerca de Mentes Expertas

Mentes Expertas es una empresa líder en conferencias sobre desarrollo personal y profesional, con más de 14 años de trayectoria internacional y presencia en 11 países. Fundada en España por Perico Cornejo y Adriana Zambrana, ya ha convocado a más de 1,5 millones de espectadores en todo el mundo.

En Córdoba, el ciclo es liderado por Verónica Zarazaga, referente local en liderazgo y formación consciente, quien continúa expandiendo la propuesta hacia el interior del país. En junio pasado, Mentes Expertas desembarcó en la provincia con la exitosa presentación de Víctor Küppers, que reunió a más de 2.000 asistentes.

Detalles del evento