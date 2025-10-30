Perfil
CóRDOBA
INFORME OFICIAL

Bajan los robos y hurtos en Córdoba, aunque siguen siendo 7 de cada 10 delitos denunciados

Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, en septiembre se registraron 15.204 hechos presuntamente delictivos en la provincia. Los delitos contra la propiedad concentran la mayoría. También se redujeron los homicidios y las muertes viales respecto al año pasado.

Policia de Robos y Hurtos
Policia de Robos y Hurtos | Cedoc
Durante septiembre de 2025 se registraron 15.204 hechos presuntamente delictivos en la provincia de Córdoba, de acuerdo con el informe mensual del Observatorio de Seguridad Ciudadana. El reporte, elaborado a partir de datos de la Dirección de Estadística y Análisis del Delito de la Policía provincial, señala que los delitos contra la propiedad siguen siendo los más frecuentes, con 9.369 casos, lo que representa el 61,6% del total.

Dentro de esta categoría, robos y hurtos concentraron el 74% de los hechos. En números absolutos, 6.937 robos y hurtos fueron denunciados durante el mes, una cifra menor a la registrada en septiembre de 2024 (8.621), lo que implica una caída interanual del 19,5%.

El informe destaca que el 91,8% de los hechos no involucraron armas, y que el arma de fuego fue utilizada en apenas el 4,3% de los casos. Entre los presuntos autores, el 92,3% son mayores de edad, y sólo el 5,7% corresponde a jóvenes de 16 y 17 años.

Muertes viales y homicidios: descensos interanuales

En septiembre se registraron 27 siniestros viales fatales, con un total de 31 víctimas. La mayoría de los accidentes ocurrieron en rutas (48%), seguidos por calles (44%) y autopistas nacionales (7%).

Las víctimas eran en su mayoría conductores varones (71%) que se desplazaban en automóviles (56%) o motocicletas (28%). La cifra marca una baja del 24,4% respecto a septiembre de 2024.

En cuanto a los homicidios dolosos, el informe contabiliza 8 hechos con 9 víctimas, lo que representa una reducción del 35,7% interanual.
Los casos se concentraron en Capital (4), Río Cuarto (4) y Calamuchita (1). La mayoría de las víctimas y presuntos autores son de sexo masculino, y el arma de fuego fue el mecanismo más utilizado (5 de los 8 casos).

