Bomberos de Córdoba harán un "sirenazo" para reclamar una deuda de $59 mil millones de la Nación

Los bomberos voluntarios de Córdoba realizarán este viernes 24, a las 9, un sirenazo y abrazo solidario en los 192 cuarteles de la provincia para reclamar la transferencia de fondos nacionales destinados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

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La convocatoria fue impulsada por la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba (FBVC), que denunció la demora del Gobierno nacional en el envío de recursos contemplados por la Ley 25.054, mecanismo que financia a las asociaciones de bomberos de todo el país.

El vicepresidente de la FBVC, Ariel Vicario, aseguró que la deuda del Estado nacional con el sistema asciende a casi 59 mil millones de pesos. Desde la federación señalaron que cada cuartel cordobés debería haber recibido alrededor de 45 millones de pesos, fondos que resultan fundamentales para garantizar la operatividad de las instituciones.

Los recursos se destinan al mantenimiento de autobombas y vehículos de emergencia, la compra de equipamiento de protección personal, la adquisición de insumos y la capacitación permanente del personal. Los cuarteles advirtieron que la falta de esos fondos compromete el funcionamiento del sistema, que presta asistencia en incendios, rescates y distintas emergencias en toda la provincia.

A través de sus redes sociales, la Federación invitó a la comunidad a acompañar el reclamo participando del abrazo solidario en cada cuartel. "Los Bomberos Voluntarios siempre están cuando la comunidad los necesita. Hoy necesitan que la comunidad también esté presente", expresaron.