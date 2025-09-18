Carmen Álvarez Rivero fue la única senadora que votó contra la "Ley Nicolás"

El Senado aprobó este jueves la denominada "Ley Nicolás", con 69 votos afirmativos y apenas una negativa: la de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO). La norma apunta a mejorar la atención de los pacientes, las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y reducir los eventos médicos evitables.

La iniciativa lleva el nombre de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que falleció en 2021 por una meningitis bacteriana mal diagnosticada. Su madre, Gabriela Covelli, siguió la votación desde uno de los palcos del recinto, acompañada por el diputado radical Fabio Quetglas, autor del proyecto original.

Los argumentos de Álvarez Rivero

La legisladora cordobesa justificó su voto en contra con críticas a la organización del sistema sanitario.

"Tenemos que trabajar en profundidad competencias y financiamiento de la salud. Hay que ordenar y organizar el sistema de salud nacional", dijo a La Voz. Y agregó: "Tenemos la mitad de la Argentina sin cloacas, sin agua potable, hasta sin jabón en las escuelas".

Su postura la dejó aislada en la Cámara alta, donde incluso los senadores de La Libertad Avanza acompañaron la sanción.

Qué establece la "Ley Nicolás"

La norma aprobada tiene como objetivo asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y comunidades. Entre sus principales puntos:

- Establecimiento de protocolos de actuación del personal de salud para prevenir daños evitables.

- Métodos de selección transparentes y equitativos de personal .

. - Creación de un Registro Unificado de Eventos Centinela .

. - Registros de sanciones e inhabilitaciones.

- Verificación periódica de la aptitud profesional del equipo de salud.

- Capacitaciones obligatorias en calidad y seguridad de la atención.

Una ley con impacto en el sistema de salud

Con esta aprobación, el Congreso busca sentar un marco institucional para mejorar la calidad de los servicios sanitarios y prevenir muertes por fallas evitables en la atención. La sanción llega tras años de reclamo de familiares de víctimas de mala praxis, con el caso de Nicolás Deanna como emblema.