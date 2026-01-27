Carnaval del Suquía 2026: dos noches de música, murgas y fiesta gratuita en Córdoba

Córdoba se prepara para vivir el Carnaval del Suquía 2026 los viernes 6 y 13 de febrero. Desde las 19 hasta la medianoche, entre Parque Las Heras Elisa y Paseo Suquía, se transformarán en un escenario a cielo abierto con desfiles, comparsas y batucadas abiertas a toda la comunidad.

El fin de semana dejó un balance muy positivo según las estadísticas de Turismo

El evento tiene como protagonista a la ciudadanía. Colectivos culturales y organizaciones barriales serán los encargados de dar vida a los desfiles, mostrando el trabajo artístico que desarrollan durante todo el año. La iniciativa busca revalorizar la cultura popular y generar un encuentro donde el río y la ciudad sean parte del espectáculo.

El Carnaval del Suquía también dará el puntapié inicial a la temporada de carnavales barriales en Córdoba. Con entrada libre y gratuita, el evento busca consolidarse como una celebración popular e inclusiva, que invita a redescubrir el espacio público y disfrutar de la cultura local.

Por qué la caída de nacimientos impactará en la matrícula escolar: 2028, un año clave

Se esperan 800 artistas por noche, con murgas, comparsas, batucadas y propuestas visuales que llenarán de ritmo y alegría las márgenes del Suquía. La propuesta está pensada para que todas las edades puedan disfrutar del carnaval, con una programación que combina tradición y creatividad urbana.