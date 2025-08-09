Caso Nora Dalmasso: el Jury define si abre juicio de destitución a fiscales denunciados

Es inminente la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la apertura de un proceso de destitución sobre los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso, el 26 de noviembre del 2006 en Río Cuarto.

En aquel momento intervino Javier di Santo, luego fue apartado y la causa quedó a cargo de Daniel Miralles. El último fue Luis Pizarro. A lo largo de los años sostuvieron diferentes hipótesis sobre una muerte producto de juegos sexuales, luego acusaron al pintor Gastón Zárate, detenido y liberado después de una marcha popular que se denominó “el perejilazo”.

Posteriormente, fue imputado Facundo Macarrón –hijo de Nora Dalmasso– y, por último, el viudo, Marcelo Macarrón. Al final del juicio por jurados, el tribunal no tuvo más que absolver a Macarrón porque el fiscal de Cámara de Río Cuarto, Julio Rivero, desistió de la acusación advirtiendo gravísimas falencias que no le permitieron sostenerla.

Habían pasado 16 años del crimen y continuaba impune. Para conocer la verdad histórica y ante la duda sobre la prescripción de la causa, el expediente fue nuevamente estudiado por el fiscal de Instrucción Pablo Jávega, quien halló coincidencia de las huellas genéticas halladas en el cuerpo y la ropa de la víctima con el ADN del parquetista, Roberto Bárzola. Hoy la discusión se centra en si es posible legalmente avanzar con esa investigación o si, por el contrario, el paso del tiempo lo beneficia.

A la luz del derrotero mencionado, la familia Macarrón pidió enjuiciar y destituir a los fiscales que investigaron: Di Santo, Miralles y Pizarro.

La huella genética que hoy aparece como la pista esclarecedora estuvo desde los albores de la investigación, pero ninguno de los tres la profundizó.

El Jury formó un voluminoso expediente a partir del pedido de la familia. Los tres fiscales hicieron su descargo. No designaron abogados y en el próximo plenario los miembros del Jurado resolverán si abren el proceso de destitución para uno, dos o para los tres fiscales.

La decisión implica iniciar un proceso donde podrán defenderse, aportar pruebas y al cabo de esa etapa se realizará la audiencia que culminará en un veredicto absolutorio o de destitución del cargo que ocupan.

El defensor público Caeiro, otra prioridad

El otro expediente caliente en el Jury es el referido al asesor letrado, Eduardo Caeiro, imputado por haber filtrado y beneficiado a cuatro abogadas en un concurso para designar funcionarios de la defensoría pública.

Eduardo Caeiro, defensor público.

Hay dos pedidos de destitución sobre el defensor. Uno lo presentó la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial y otro el bloque legislativo de la Unión Cívica Radical.

Según percibió Perfil CÓRDOBA, hay molestia en el Jury por la lentitud con la cual está actuando el juez de Control, José Milton Peralta, quien debía concluir las indagatorias antes de la feria. Por esa razón, libraron un oficio para que informe en qué estado se encuentra la causa penal. Respondió el lunes pasado.

Con los reportes del avance de la investigación penal, el Jury también se abocará en los próximos días a analizar la apertura del proceso a Caeiro.

La última presentación que recibió el Jury es la del camarista de Río Cuarto, Emilio Andruet, quien denunció al fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Este medio consultó si el caso también será tratado en breve. La escueta respuesta recibida es que “ingresa a la lista de espera como el resto de los expedientes”.