Cavagliatto empodera a Jorge “Loco” Carranza: fue designado al frente de la Secretaría Técnica del fútbol profesional

Instituto dio un paso estratégico en su reestructuración rumbo a la temporada 2026 con el regreso de Jorge “Loco” Carranza, uno de los futbolistas más queridos y representativos de la historia albirroja. La Secretaría Técnica del Fútbol Profesional pasará a estar bajo su mando, una responsabilidad que articula scouting, análisis, toma de decisiones y profesionalización metodológica.

Para la dirigencia, no regresa sólo un exarquero: vuelve un referente genuino del sentido de pertenencia. El ‘Loco’ defendió el arco de Instituto en tres etapas.

Un nuevo tablero de conducción deportiva

El reordenamiento anunciado por el club define la nueva arquitectura: Federico Bessone será el Director del Departamento de Fútbol, encargado de la mirada integral del primer equipo y su vínculo con las áreas formativas y administrativas. Su experiencia como manager durante cuatro años —con el ascenso a Primera y la posterior consolidación— le da espesor a la decisión dirigencial.

Por su parte, Carranza encabezará la profesionalización del área de scouting y análisis, liderando procesos de búsqueda de talento, estudio estadístico y articulación con el cuerpo técnico. Lo acompañarán Federico Desposito y Matías Echazarreta, especialistas del Área de Scouting.

En simultáneo, la estructura juvenil mantendrá continuidad: Daniel Primo seguirá en la Coordinación de Juveniles y Daniel “Miliki” Jiménez asumirá como Secretario Técnico juvenil, apostando a fortalecer la base formativa desde una identidad que la casa reconoce y valora.

2026: planificación, pertenencia y un mensaje al socio

La decisión de volver a convocar al Loco Carranza, campeón en 2004 y figura clave del ascenso de 2022, envía un mensaje directo al corazón del hincha: la planificación deportiva está acompañada por figuras que conocen el club desde adentro. 4

La dirigencia que comanda Juan Manuel Cavagliatto lo afirma sin rodeos: se trata de dejar a Instituto en lo más alto, profesionalizando cada estructura y reforzando una cultura institucional que prioriza identidad, trabajo y pertenencia.