Chau Red Bus: Qué pasa con el Boleto Obrero Social y los demás beneficios

La Municipalidad de Córdoba estableció que hasta el 31 de diciembre se podrá cargar saldo y utilizar la tarjeta Red Bus en el transporte urbano de pasajeros de Córdoba Capital para el Boleto Obrero Social (BOS) y usuarios sin beneficios sociales.

Junto al Gobierno de la Provincia se pondrán a disposición más de 70 bocas de expendio de tarjetas SUBE y espacios para realizar el traslado de los beneficios al nuevo sistema de abono de pasajes.

El traspaso de los beneficios sociales se establecerá bajo el siguiente esquema:

Boleto Obrero Social (BOS)

Funcionará en la tarjeta Red Bus hasta el 31 de diciembre. Los beneficiarios podrán realizar el trámite de traspaso en diversas reparticiones del Municipio y la Provincia, donde se les entregará la tarjeta SUBE con el beneficio incorporado llevando solo DNI. A aquellos que ya posean su plástico SUBE registrado para uso personal, se les solicita acudir con la tarjeta para vincular el Boleto Obrero Social (BOS) en la misma.

Red Bus tiene fecha límite en Córdoba: hasta cuándo se puede usar y cómo viajar GRATIS

El trámite podrá realizarse este sábado 29 de noviembre en el Palacio 6 de Julio de 08:00 a 16:00 y a partir de la próxima semana en los siguientes espacios:

- Todos los CPC (a excepción de Mercado de la Ciudad): lunes a viernes de 08:00 a 14:00. Se extiende la atención de 08:00 a 18:00 de lunes a viernes y de 08:00 a 14:00 los sábados para los Centros de Participación Comunal con horario extendido.

(a excepción de Mercado de la Ciudad): lunes a viernes de 08:00 a 14:00. Se extiende la atención de 08:00 a 18:00 de lunes a viernes y de 08:00 a 14:00 los sábados para los Centros de Participación Comunal con horario extendido. - Palacio 6 de Julio : lunes a viernes de 08:00 a 18:00 y los sábados de 08:00 a 16:00.

: lunes a viernes de 08:00 a 18:00 y los sábados de 08:00 a 16:00. - Secretaría de Transporte de la Provincia (Poeta Lugones 12): lunes a viernes de 08:00 a 18:00.

(Poeta Lugones 12): lunes a viernes de 08:00 a 18:00. - Boleterías de la Terminal de Ómnibus:

◦ 40 y 41 de FAM de la Terminal vieja: lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.

◦ 45 de Coniferal de la Terminal vieja: lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

◦ 85 de Tamsau de la Terminal nueva: lunes a viernes de 09:00 a 16:00.

◦ 86 de SiBus de la Terminal nueva: lunes a jueves de 09:00 a 16:30 y los viernes de 09:00 a 15:30 horas.

La tarjeta se entrega de manera gratuita con un saldo negativo de $1.500, equivalente al valor del plástico, que se descuenta con la primera recarga que realice el usuario. No se transfiere el saldo acumulado en Red Bus a la tarjeta SUBE durante el traspaso del beneficio; sin embargo, el usuario tendrá tiempo hasta el 31 de diciembre para utilizarlo.

Llegó a la justicia la primera denuncia por un alquiler municipal multimillonario de oficinas desocupadas

El trámite solo está habilitado para quienes ya posean el Boleto Obrero Social (BOS). Para solicitar el beneficio por primera vez acudir a las oficinas de la Secretaría de Transporte de la Provincia (Poeta Lugones 12).

Pasado el 31 de diciembre continuará habilitado el traspaso a SUBE, pero se debe tener en consideración que ya no estarán disponibles los beneficios en la tarjeta Red Bus.

Usuarios sin beneficios

Además de los CPC, el Palacio 6 de Julio y las boleterías de la Terminal, aquellos usuarios sin beneficios sociales que no posean su tarjeta SUBE pueden retirarla en:

- Concejo Deliberante: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

- Lotería de Córdoba (27 de Abril y Vélez Sarsfield): lunes a viernes de 07:00 a 23:00.

Actualmente, solo el 7% de los usuarios sin beneficios sociales aún no accedió a SUBE. Se recuerda que la tarjeta presenta descuentos de hasta el 55% en el pago del boleto para los titulares que cobren una prestación mensual de ANSES, tales como jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la guerra de Malvinas, monotributistas sociales, entre otros.

Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Los cordobeses que tenga boleto gratuito a través del Certificado Único de Discapacidad (CUD) o del Programa de Entrega de Medicamentos a Pacientes Crónicos no deberán realizar ningún trámite. Cuando se acerquen a la Secretaría de Políticas Sociales a renovar su beneficio previo al vencimiento, se les entregará la SUBE sin costo para viajar de manera gratuita.

Las tarjetas se entregarán exclusivamente en el mes de vencimiento. Hasta entonces, los usuarios podrán utilizar la tarjeta Red Bus con el beneficio sin inconvenientes.

Quienes posean vencimiento en el mes de diciembre ya pueden obtener su tarjeta en la Secretaría de Políticas Sociales (27 de Abril 784) de lunes a viernes de 08:00 a 16:00.

Boleto Educativo Cordobés (BEC), Boleto Adulto Mayor (BAM) y Boleto Social Cordobés (BSC)

A partir del 9 de diciembre se iniciará el proceso de traspaso a una nueva tarjeta a cargo del Gobierno de la Provincia. El plazo de vigencia de la Red Bus no aplica para BEC, BAM y BSC y las modificaciones serán informadas oportunamente junto a los procedimientos de traslado.