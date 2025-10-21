Cierre de campaña: Optimismo de Mestre "de que entra" para arengar a la tropa de la UCR, con miras al domingo electoral

Se viene el mitin partidario que pondrá fin a la etapa proselitista en la tarde del jueves en Casa Radical. El primer candidato a diputado nacional de la Lista 3-UCR, Ramón Mestre, convocó a todos los radicales a sumarse a este "gran acto de cierre de campaña" en la explanada de la sede del partido en la estratégica esquina de Bv. San Juan y Vélez Sarsfield.

"Adelante radicales", se le escucha decir a Mestre en un mensaje que circula en las redes convocando a los correligionarios en lo que será el cierre de la campaña de cara a las elecciones legislativas del domingo. "Todos juntos", remarca el cabeza de lista de la UCR en su llamado a los boina blanca.

Desde su entorno adelantaron a Perfil Córdoba que habrá un discurso encendido contra las políticas de ajuste del presidente Javier Milei. También redoblará su crítica contra el PJ en el poder con el fin de exponer que "mucho de lo que el peronismo le reclama al Gobierno nacional no lo cumple en la provincia".

En el acto político que encabezará el ex intendente y primer postulante a la Cámara Baja del Congreso estará flanqueado por los demás integrantes de la lista, los socios internos de Mestre en Más Radicalismo, y por los intendentes "pacificadores" de la interna explotada (jefes de campaña), Leopoldo Grumstrup (Pilar) e Ignacio Tagni (Villa Nueva).

También participarán los dirigentes aliados del postulante radical -como Carlos Becerra, Fernando Montoya y Jorge Sappia- y la presencia asegurada de los boina blanca del núcleo duro mestrista. Asimismo, estarán en primera fila los radicales "orgánicos" con peso en el bloque legislativo y despliegue territorial tanto en capital como en el interior provincial.

Cabe recordar que el deloredismo "no movió un dedo" para la campaña de Mestre, por lo que se descuenta el faltazo de espadas de Rodrigo de Loredo en el acto. La incógnita está puesta en la participación de Marcos Ferrer, titular de la UCR con tonada, quien hace unos días se reunió con el candidato para dar señales de cierta unidad puertas adentro.

El comando mestrista convocó a las 19 del jueves al acto de cierre de campaña en la explanada de la Casa Radical que lucirá con toda la simbología radical para poner fin a la etapa proselitista, con las expectativas puestas de que Mestre logre la meta de cosechar los votos necesarios para acceder a una banca en Diputados.

Optimismo

Desde el círculo próximo al primer candidato de la UCR advierten que hay números alentadores, aunque los sondeos que tomaron estado público muestran otro panorama dominado por la polarización a la cordobesa: una pulseada mayor que protagonizan Provincias Unidas y La Libertad Avanza.

En materia de encuestas, hay para todos los gustos, según los intereses de cada fuerza política que compiten en los comicios de medio término. Con la mira puesta en el domingo electoral, dicen los cercanos al ex intendente que está "exultante".

"Tiene datos que entra", aportó una voz radical, pero esos números se mantienen en reserva. Esta tarde habrá una reunión del Comité UCR Capital, que preside el dirigente de su riñón, Pablo Farías. En ese cónclave se trasmitirá a la tropa el optimismo de que Mestre llegará a sentarse en la Cámara Baja.

En la otra vereda, los radicales deloredistas descreen de esa posibilidad. Solo las urnas darán su veredicto en la noche del domingo.

Agenda

Mestre viene de recorrer localidades en los cuatro puntos cardinales de la provincia, donde rubricó una serie de "pactos" con el votante y la dirigencia radical. Se trata de acuerdos regionales que incluyen un conjunto de compromisos con el interior que impulsará en el Congreso en el caso de acceder a una banca.

El primero de estos "pactos" lo firmó en San Francisco, en el Este provincial. Le siguió el "Pacto del Norte2 en Tulumba y unos días después estampó la firma por el del Sur en Río Cuarto. Hace diez días completó el circuito con la rúbrica del "Pacto del Oeste2 en Salsacate.

Ayer, el postulante boina blanca recorrió la seccional 14 de la capital. Mantuvo una reunión con empresarios. Visitó un centro de jubilados y encabezó un té con mujeres. Más tarde, dialogó con radicales en el Comité de la seccional.

La agenda de Mestre de hoy arrancó en el sur-sur provincial. Visitó durante la mañana y la siesta las localidades de Huinca Renancó, Villa Huidobro y Jovita. En ese marco, el candidato se comprometió a llevar una propuesta productiva al Congreso. "Queremos un RIGI agropecuario que ayude al sector agroindustrial que tiene una potencia enorme", dijo.

Mañana al mediodía tiene previsto visitar el Hospital Príncipe de Asturias. Y, luego hasta el jueves, contacto con medios. Por la noche, encabezará el acto de cierre de campaña.

Críticas a Milei y al PJ

En su discurso final antes de la veda electoral, Mestre no solo les hablará a los correligionarios que participen del acto en Casa Radical, sino que se lo podrá seguir en vivo a través de YouTube y de Facebook, señalaron desde el comando de campaña.

Las políticas impulsadas desde el gobierno que encabeza Milei será uno de los ejes centrales de su mensaje. El impacto de las medidas económicas del poder libertario en los jubilados, las personas con discapacidad, la educación y la salud pública, el empleo, las PyMEs y la producción desatarán la crítica del radical sin peluca.

Bajo el leitmotiv de campaña "Voy a defenderlos allá en Buenos Aires y acá en Córdoba", Mestre también desplegará su embate contra el PJ cordobés. "Mucho de lo que el peronismo le reclama al Gobierno Nacional no lo cumple en la provincia", remarcó una fuente que conoce los primeros trazos del mensaje de cierre de campaña.