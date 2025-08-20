Colegio de Abogados de Córdoba celebra 100 años con agenda cargada de actividades

Fundado el 28 de agosto de 1925, cuando Córdoba contaba con menos de 200.000 habitantes, el Colegio de Abogados nació como espacio de representación, organización y control ético de la profesión. A lo largo de estos cien años, se consolidó como ámbito de referencia para la defensa de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de la justicia.

Córdoba reúne a juristas nacionales e internacionales para debatir los 10 años del Código Civil y Comercial

“Cumplir un siglo es reafirmar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir”, destacó el presidente de la institución, Dr. Eduardo Bittar.

Reconocimiento y proyección

Este 2025, el Colegio recibió por primera vez el Premio Jerónimo, la distinción más importante que otorga la ciudad de Córdoba, elegida por sus propios vecinos. El reconocimiento, según señalaron desde la entidad, trasciende a la institución y honra a toda la comunidad jurídica cordobesa.

Al mismo tiempo, el centenario marca el inicio de nuevos desafíos: el impulso a la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, la modernización tecnológica y la capacitación en inteligencia artificial aplicada al ejercicio profesional.

Programa de actividades

El cronograma del centenario abarca iniciativas culturales, académicas, deportivas y sociales:

Muestra colectiva de artes visuales “Sentencias Sensibles” – 26 de agosto, Tribunales I.

“Sentencias Sensibles” – 26 de agosto, Tribunales I. Acto Central del Centenario – 28 de agosto, Teatro San Martín, con entrada libre.

– 28 de agosto, Teatro San Martín, con entrada libre. Jornadas a 10 años del Código Civil y Comercia l – 28 y 29 de agosto, con la participación de Ricardo Lorenzetti y Aída Kemelmajer de Carlucci.

l – 28 y 29 de agosto, con la participación de Ricardo Lorenzetti y Aída Kemelmajer de Carlucci. Inauguración del Aula Dr. Adán Ferrer – 29 de agosto, sede del Colegio.

– 29 de agosto, sede del Colegio. Charla “IA para Abogados” – 29 de agosto, a cargo de Ab. Mag. Gastón Bielli.

– 29 de agosto, a cargo de Ab. Mag. Gastón Bielli. Gala por los 100 años y Día de la Abogacía – 29 de agosto, Salón Avril.

– 29 de agosto, Salón Avril. Torneo de Golf Copa 100 Años – 26 de septiembre, El Terrón Golf Club.

– 26 de septiembre, El Terrón Golf Club. Maratón Centenario (6K, 10K y 1K) – 28 de septiembre, ciudad de Córdoba.

Una celebración hacia el futuro

Más que un festejo, el centenario busca consolidar el rol de la abogacía cordobesa en una etapa donde la innovación, la formación continua y el acceso a la justicia resultan claves. La comunidad jurídica celebra un siglo de historia con la vista puesta en los desafíos de una sociedad cada vez más dinámica.