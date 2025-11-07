Con un pequeño acto la Justicia de Córdoba celebró sus 100 años de vida

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) celebró su centenario con una ceremonia institucional encabezada por su presidente, Luis Angulo, quien estuvo acompañado por el gobernador Martín Llaryora; el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; y la presidenta de la Junta Federal de Cortes (Jufejus), Emilia Valle, entre otras autoridades provinciales y nacionales.

Durante su discurso, Angulo afirmó que "sin la Justicia, la libertad se convierte en privilegio y la ley en una mera herramienta de poder". Enfatizó que el compromiso actual del Poder Judicial es "profundizar el camino hacia una justicia más cercana, colaborativa y comprometida con los valores democráticos de la sociedad de nuestro tiempo".

El magistrado sostuvo que el principal objetivo del sistema judicial seguirá siendo la promoción de la paz social y la resolución de los conflictos mediante el diálogo y la cooperación entre instituciones. "Los problemas complejos y transversales requieren respuestas conjuntas. El diálogo y la concertación resultan indispensables cuando hay que hacer frente a asuntos que nos afectan a todos", señaló.

Angulo destacó que el actual Poder Judicial cordobés es "el resultado de una construcción colectiva, forjada a lo largo de distintas etapas históricas mediante decisiones institucionales que priorizaron el servicio a la ciudadanía y la independencia judicial".

Compromiso social y transformación institucional del Poder Judicial

En otro tramo de su mensaje, el presidente del TSJ subrayó la importancia de una justicia sensible frente a las desigualdades: "Desempeñarse en la Justicia es escuchar a quienes no tienen voz, proteger a los vulnerables y garantizar que cada persona, sin distinción, acceda efectivamente a sus derechos".

También alertó sobre los desafíos de la desigualdad contemporánea, señalando que "las brechas ya no son solo económicas, sino también digitales", y sostuvo que el Estado y las instituciones judiciales deben fortalecer su rol frente a este contexto global.

Angulo recordó además los avances logrados por el Poder Judicial de Córdoba en materia de infraestructura, tecnología y acceso territorial: "Hoy contamos con sedes judiciales en todo el territorio provincial, la mayoría con edificios propios y equipamiento adecuado, lo que permite una mejor atención a la ciudadanía".

Finalmente, destacó los esfuerzos realizados en las últimas décadas para "evitar la concentración de poder, prevenir la impunidad y fortalecer la transparencia", reafirmando que el aniversario número 100 del Tribunal no solo invita a celebrar su historia, sino también a renovar el compromiso con una justicia moderna, abierta y al servicio de todos los cordobeses.