Construir en Córdoba fue un 1,7% más caro en septiembre 2025

Construir en Córdoba sigue siendo cada vez más caro. De acuerdo con el último relevamiento del Índice del Costo de la Construcción de Córdoba (ICC-Cba), durante septiembre de 2025 los precios aumentaron un 1,7% mensual, mientras que en términos interanuales la suba alcanzó el 25%.

El valor del metro cuadrado para una vivienda tipo se ubicó en $772.672,6, lo que refleja el fuerte impacto de la inflación en materiales, mano de obra y servicios asociados a la construcción.

El ICC-Cba se elabora en base al costo de una vivienda social estándar, compuesta por cocina-comedor, dos dormitorios y baño, con una superficie cubierta de 50,25 metros cuadrados. Este cálculo contempla precios finales, incluido el IVA, y considera que la obra se realiza dentro de la ciudad de Córdoba durante un solo mes.

El índice se divide en tres capítulos:

- Materiales : abarca los precios de 123 insumos utilizados en la obra.

: abarca los precios de 123 insumos utilizados en la obra. - Mano de obra : incluye seis tipos de tareas.

: incluye seis tipos de tareas. - Varios: contempla 11 elementos adicionales vinculados al proceso constructivo.

Además, el cálculo incorpora los honorarios profesionales de proyecto y dirección técnica, junto con las conexiones a los servicios básicos de agua y electricidad. No incluye el valor del terreno ni los costos de infraestructura externa, como calles o redes cloacales.

Con este incremento, el sector de la construcción en Córdoba consolida una tendencia de ajustes sostenidos en los costos, impulsados por la suba de materiales y la actualización de salarios en el rubro.