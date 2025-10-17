Perfil
Construir en Córdoba fue un 1,7% más caro en septiembre 2025

El nuevo relevamiento del Índice del Costo de la Construcción muestra un aumento en los precios para edificar en la provincia. Te contamos todos los detalles.

150225_contruccion_trabajo_na_g
Construcción. Experimentó una contracción del 27,4%. | NA
Perfil Redacción Córdoba

Construir en Córdoba sigue siendo cada vez más caro. De acuerdo con el último relevamiento del Índice del Costo de la Construcción de Córdoba (ICC-Cba), durante septiembre de 2025 los precios aumentaron un 1,7% mensual, mientras que en términos interanuales la suba alcanzó el 25%.

El valor del metro cuadrado para una vivienda tipo se ubicó en $772.672,6, lo que refleja el fuerte impacto de la inflación en materiales, mano de obra y servicios asociados a la construcción.

El ICC-Cba se elabora en base al costo de una vivienda social estándar, compuesta por cocina-comedor, dos dormitorios y baño, con una superficie cubierta de 50,25 metros cuadrados. Este cálculo contempla precios finales, incluido el IVA, y considera que la obra se realiza dentro de la ciudad de Córdoba durante un solo mes.

El índice se divide en tres capítulos:

  • - Materiales: abarca los precios de 123 insumos utilizados en la obra.
  • - Mano de obra: incluye seis tipos de tareas.
  • - Varios: contempla 11 elementos adicionales vinculados al proceso constructivo.

Además, el cálculo incorpora los honorarios profesionales de proyecto y dirección técnica, junto con las conexiones a los servicios básicos de agua y electricidad. No incluye el valor del terreno ni los costos de infraestructura externa, como calles o redes cloacales.

Con este incremento, el sector de la construcción en Córdoba consolida una tendencia de ajustes sostenidos en los costos, impulsados por la suba de materiales y la actualización de salarios en el rubro.

