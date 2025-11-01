Copa informó las condiciones y opciones para cambios de vuelos por el impacto del huracán Melissa

Copa Airlines busca ofrecer opciones flexibles para modificar itinerarios y minimizar las interrupciones de viaje. Los detalles clave para los pasajeros afectados son:

Rutas afectadas: vuelos con origen o destino en Montego Bay (MBJ) y Kingston (KIN).

Fechas de vuelo originales: pasajeros con vuelos programados entre el 26 de octubre de 2025 y el 2 de noviembre de 2025.

Fecha límite para realizar cambios: el 5 de noviembre de 2025.

Inicio del nuevo itinerario: el viaje reprogramado debe comenzar antes del 15 de noviembre de 2025.

Exclusión: estas medidas no aplican para vuelos hacia o desde Santa Clara (SNU).

Opciones de flexibilidad ofrecidas

Cambios de fecha: Los pasajeros pueden modificar la fecha de su vuelo manteniendo el mismo origen y destino, sin cargos por cambio ni diferencia de tarifa.

Cambios de origen/destino: se permite el cambio entre Montego Bay (MBJ) y Kingston (KIN) sin cargos por cambio ni diferencia de tarifa.

Reembolsos: boletos no utilizados y parcialmente utilizados (tarifas reembolsables y no reembolsables) tendrán derecho a un reembolso si el vuelo original fue cancelado o los boletos pueden ser reembolsados según las regulaciones aplicables en el país.

En casos de vuelos cancelados o cambios significativos de itinerario (especialmente para rutas desde/hacia Estados Unidos con adelantos o demoras de 6 horas o más), los pasajeros podrían ser elegibles para un reembolso, según las regulaciones aplicables.

Se permite un solo cambio por boleto bajo estas condiciones. Cualquier gasto adicional de viaje incurrido por el pasajero deberá ser cubierto por éste.

Es importante remarcar que la situación meteorológica y las operaciones aéreas son dinámicas y pueden cambiar rápidamente. Por ello, Copa Airlines enfatiza que todas las condiciones y lineamientos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Información actualizada

Para obtener asistencia personalizada, verificar la elegibilidad de su boleto, realizar cambios o resolver cualquier duda, los pasajeros afectados deben comunicarse directamente con el call center de Copa Airlines, cuyos agentes están disponibles para brindar la información más actualizada y precisa. Se recomienda no acudir al aeropuerto sin una confirmación previa de su nuevo itinerario.

Copa Airlines también lamentó cualquier inconveniente que esta situación pueda causar a los planes de viaje de sus pasajeros y reiteró “su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos”. La aerolínea instó a los pasajeros afectados a contactar a su agencia de viajes o a los canales de atención al cliente de Copa Airlines para gestionar sus cambios.

Para más información y detalles sobre los lineamientos, los pasajeros pueden visitar el sitio web de Copa Airlines www.copa.com o contactar al centro de atención al cliente.