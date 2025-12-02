Córdoba: así queda el gabinete de Llaryora tras los cambios

El ministro Daniel Pastore confirmó en las últimas horas que el gobernador Martín Llaryora "decidió realizar algunos cambios en su gabinete con el objeto de adaptarlo a las necesidades que demanda la sociedad en el contexto actual".

"Estamos esperanzados de que 2026 sea el año del crecimiento económico que promete el gobierno y que el mismo llegue a la gente, pero mientras esperamos que esto suceda, el gobierno de Córdoba pretende redoblar el acompañamiento para enfrentar los problemas cotidianos", sostuvo el funcionario provincial.

Siciliano no irá al Congreso: asumirá en un “súper ministerio” para ganar territorialidad en Capital

"Temas sensibles"

"Por esta razón por el gobernador dispuso intensificar el relacionamiento con los cordobeses en temas sensibles como la participación comunitaria en seguridad, en temas sociales y también el acompañamiento a las instituciones que realizan una enorme labor en la provincia", argumentó Pastore.

Tablero de comando: LLaryora mueve las piezas y empodera a Siciliano, Torres y Llamosas

Cambios de gabinete

"Con esta misión asumirá el cargo de ministro de Vinculación y Gestión institucional Miguel Siciliano en los próximos días. Paralelamente decidió la unificación de los ministerios de Bioagrindustria y de la Producción bajo la dirección de Sergio Busso", anunció en la red social "X".

"Pedro Dellarrosa pasará a ocupar la vicepresidencia del Banco de Córdoba que dejará vacante Juan Manuel Llamosas, quien ocupará su lugar en la Legislatura cordobesa", precisó Pastore.

"Con estas medidas el gabinete mantendrá la misma cantidad de ministerios y funcionará con 5 agencias menos que hace dos años. En mi caso seguiré cumpliendo mi labor como ministro de Comunicación y Protocolo", cerró el funcionario provincial.