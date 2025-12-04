Córdoba: detienen a un hombre acusado de intentar prender fuego a su expareja

Un hombre fue detenido este jueves por la noche en la ciudad de Córdoba, luego de ser acusado de intentar prender fuego a su expareja en una vivienda de barrio Nuestro Hogar Tres. Según fuentes policiales, el agresor, que tenía una prohibición de acercamiento vigente, habría rociado con nafta a la mujer antes de escapar del lugar.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por los efectivos, el sospechoso amenazó a la víctima con incendiarla tras rociarla con combustible. En la vivienda se constataron daños que habrían sido provocados por el mismo hombre durante el episodio.

Tras la denuncia, se desplegó un operativo que permitió localizarlo en Agustín Piaggio al 1700, en barrio Quintas de Italia, mientras circulaba en un Peugeot 405. Los policías informaron que llevaba una mochila y una botella de plástico con nafta en su interior.

El hombre fue reducido, detenido e inmediatamente trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.