La Legislatura de Córdoba premió a Gabriel Rabinovich por un desarrollo que podría transformar los tratamientos contra el cáncer

La provincia de Córdoba reconoció al investigador Gabriel Rabinovich por su trayectoria internacional y por los avances de su equipo en el estudio de las galectinas, un descubrimiento que abre nuevas posibilidades para futuros tratamientos contra el cáncer. El homenaje se realizó en el Centro Cultural Córdoba, donde el científico recibió la distinción impulsada por las legisladoras María del Rosario Acevedo y Ariela Szpanin.

Durante el acto, Rabinovich expresó su emoción por el reconocimiento y agradeció al público presente. Destacó que su trabajo, centrado en comprender cómo ciertas proteínas desactivan las defensas naturales frente a los tumores, permitió identificar un freno biológico clave que puede bloquearse mediante anticuerpos específicos, una alternativa que podría simplificar los tratamientos oncológicos actuales.

El investigador formado en la UNC explicó que el proyecto atraviesa la fase preclínica y que en 2026 esperan avanzar en la manufactura de los anticuerpos para su uso clínico. Si se cumplen los plazos previstos, en 2028 iniciaría el primer ensayo clínico, centrado en evaluar la seguridad del nuevo tratamiento en pacientes. La innovación apunta a ser más accesible y equitativa, un aspecto que Rabinovich resaltó como fundamental para reducir desigualdades en salud.

El reconocimiento también incluyó discursos de autoridades locales. Acevedo destacó el compromiso del investigador “que transforma conocimiento en alivio y ciencia en humanidad”, mientras que Szpanin lo calificó como “un maestro generoso y un referente que honra a Córdoba y al país”. El intendente Daniel Passerini valoró la trayectoria del científico y señaló que su trabajo genera orgullo más allá de las diferencias políticas. También el legislador Miguel Siciliano subrayó el aporte de Rabinovich a la educación y al desarrollo científico.

En paralelo, el científico anunció que recibió una invitación del Ministerio de Educación provincial para brindar charlas y participar de encuentros con estudiantes en 2026. Su intención, dijo, es despertar vocaciones científicas, especialmente en escuelas vulnerables, y fortalecer la defensa de la educación pública en un contexto social complejo.

Una investigación con impacto mundial

El aporte del investigador tiene impacto global. Su equipo logró demostrar cómo Galectina-1, una de las proteínas en las que profundizó su investigación, es utilizada por los tumores para evadir al sistema inmunológico y favorecer su crecimiento mediante la generación de nuevos vasos sanguíneos. El desarrollo de anticuerpos capaces de bloquear esta molécula abrió un camino prometedor para reforzar las defensas del organismo.

A lo largo de su carrera, Rabinovich ha recibido distinciones nacionales e internacionales, como el Karl Meyer Lectureship Award, el Premio Investigador de la Nación Argentina, dos Premios Konex y reconocimientos como profesor honoris causa en instituciones locales e internacionales. Además, fue incluido en 2022 y 2023 entre el 2% de los científicos más influyentes del mundo según la Universidad de Stanford.