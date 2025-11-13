El Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba valoró “positivamente” el anuncio del gobernador Martín Llaryora sobre “una ´fuerte y casi histórica´ reducción impositiva que será incorporada al proyecto de Presupuesto 2026”.

Comunicado del G7

“Toda disminución de la carga tributaria que alivie a la actividad privada y promueva la inversión es una señal positiva y va en la dirección correcta, especialmente para los sectores productivos que sostienen el empleo y la dinámica económica de la provincia”, señaló el G7 en un comunicado.

“En un contexto en el que la carga tributaria ha sido históricamente una de las principales restricciones para la competitividad y la formalización de la economía, el sector empresario considera que este anuncio va en la dirección correcta”, agregó el documento oficial.

Presupuesto 2026

“Celebramos que en Córdoba avancemos hacia un esquema impositivo más simple, equitativo y competitivo, pero el desafío central será garantizar que las promesas de alivio fiscal se traduzcan en hechos concretos dentro del proyecto de Presupuesto 2026”, sostuvo el G7.

“Por eso, aspiramos a que el proyecto de Presupuesto 2026 combine de manera equilibrada simplificación tributaria, promoción de la inversión productiva y un innegociable equilibrio fiscal”, enfatizó el texto.

Por último instó “a que todas las fuerzas con representación en la Legislatura acompañen un acuerdo en ese sentido con responsabilidad y compromiso fiscal”.