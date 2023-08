Córdoba: Empataron en cantidad de votos y acordaron compartir su banca en lugar de ir a un sorteo

Dos candidatos de partidos diferentes empataron en cantidad de votos por el segundo lugar en las pasadas elecciones del 23 de julio. Se trata de Javier Gutiérrez y de Flavio Cobo, candidatos de Comunidad Los Aromos y de Todos Juntos por Villa Los Aromos.

Con 278 votos (26,43%) cada uno, estos partidos secundaron a Hacemos Unidos por Córdoba, partido que ganó las elecciones y que tendrá a Daniel Pastorino como nueva autoridad luego del 11 de diciembre.



Desempate



Existía la posibilidad que se decidiera el desempate del segundo lugar a través de sorteo, tal cual lo dispone la Justicia Electoral. En lugar de llegar a esa situación, los candidatos y su gente llegaron a la conclusión de que iba a ser mucho más “democrático y equitativo” acordar otra manera.



Para Gutiérrez y Cobo es una acción que no está prevista en la Ley electoral pero tampoco impedida. “Esa misma noche comenzamos a entender que todos los vecinos que nos votaron estén representados, que no dejemos a nadie afuera. Esto es novedoso, hay un vacío legal y estamos innovando”, remarcó el candidato de Comunidad Los Aromos.









“Ambos queremos trabajar en beneficio de todos”, justifica Flavio Cobo. Pero esto no es simplemente una decisión local, está aprobado por la Justicia de Córdoba. Ahora, “desde Los Aromos, podemos demostrar que podemos evolucionar, evitar el sorteo y demostrar que se pueden acordar otras cosas”, describe Gutiérrez.

Histórico

Durante la tarde de este miércoles se produjo un hecho histórico en la política de Santa María luego del acuerdo protagonizado por Javier Gutiérrez y Flavio Cobo, candidatos de Comunidad Los Aromos y de Todos Juntos por Villa Los Aromos por el que compartirán alternadamente la Secretaría de la Comisión comunal; es decir, dos años cada uno.

Villa Los Aromos, un paraíso serrano



Ubicado entre La Bolsa y La Serranita, Villa Los Aromos es una pequeña pero pintoresca comuna en el Valle de Paravachasca. Con sus callecitas en perfecto estado y una hermosa costanera, es uno de los destinos más elegidos por su imponente paisaje natural. Bajo sauces criollos, algarrobos, pinares y tales, es clave hacer trekking, paseos en bici y cabalgatas.



Atravesada por el manso y transparente río Anisacate, este enclave serrano es ideal para disfrutar de los balnearios confortables que se asientan a lo largo de toda su extensión, donde aparecen playitas de arena y refrescantes ollitas de agua. Además, en temporada de verano se pueden alquilar sombrillas y utilizar asadores.

Crédito foto interna: Gentileza mivalle.com.ar