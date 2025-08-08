Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
FEDECOM

Córdoba: las ventas en alimentos y bebidas cayeron 7,2% en julio

La Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) informó que la caída en las ventas mayoristas fue de 5,7%.

Peatonal de Córdoba
Caen las ventas en Julio en Córdoba capital | Cedoc
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

La Federación Comercial de Córdoba informó que las ventas minoristas de los comercios pymes de la provincia registraron en julio de 2025 una caída del 5,7% en comparación con el mismo mes del año pasado.

"Si bien la baja sigue evidenciando una retracción del consumo, el dato representa una desaceleración respecto a lo sucedido en julio de 2024, cuando la caída interanual había sido del 14,6% frente a julio de 2023", precisó la entidad.

El relevamiento realizado por Fedecom junto con sus Cámaras y Centros Comerciales adheridos abarcó 11 rubros, todos medidos en cantidades vendidas, con los siguientes resultados interanuales:

Ser celíaco en Córdoba cuesta 30% más: alertan por el sobrecosto de la alimentación sin TACC

  • Alimentos y bebidas: -7,2%
  • Artículos deportivos y de recreación: -4,8%
  • Calzados y marroquinería: -7,4%
  • Electrodomésticos y artículos electrónicos: -5,0%
  • Farmacia: +5,2%
  • Ferretería, materiales eléctricos y construcción: -6,3%
  • Indumentaria: -8,6%
  • Juguetería y librerías: -4,2%
  • Muebles y decoración: -10,1%
  • Neumáticos y repuestos: +1,9%
  • Perfumería y cosmética: -2,3%

Farmacia y Neumáticos y repuestos fueron los únicos rubros que mostraron variaciones positivas respecto de julio de 2024.

Córdoba: la suba del dólar ya impacta en precios de alimentos y artículos de limpieza

Formas de pago

Respecto a las formas de pago, el 56% de las ventas se concretaron al contado, mientras que el 44% se realizó mediante tarjeta de crédito, reflejando una distribución que indica una relativa estabilidad en las modalidades de consumo.

También te puede interesar
En esta Nota