Córdoba: las ventas en alimentos y bebidas cayeron 7,2% en julio

La Federación Comercial de Córdoba informó que las ventas minoristas de los comercios pymes de la provincia registraron en julio de 2025 una caída del 5,7% en comparación con el mismo mes del año pasado.

"Si bien la baja sigue evidenciando una retracción del consumo, el dato representa una desaceleración respecto a lo sucedido en julio de 2024, cuando la caída interanual había sido del 14,6% frente a julio de 2023", precisó la entidad.

El relevamiento realizado por Fedecom junto con sus Cámaras y Centros Comerciales adheridos abarcó 11 rubros, todos medidos en cantidades vendidas, con los siguientes resultados interanuales:

Alimentos y bebidas: -7,2%

Artículos deportivos y de recreación: -4,8%

Calzados y marroquinería: -7,4%

Electrodomésticos y artículos electrónicos: -5,0%

Farmacia: +5,2%

Ferretería, materiales eléctricos y construcción: -6,3%

Indumentaria: -8,6%

Juguetería y librerías: -4,2%

Muebles y decoración: -10,1%

Neumáticos y repuestos: +1,9%

Perfumería y cosmética: -2,3%

Farmacia y Neumáticos y repuestos fueron los únicos rubros que mostraron variaciones positivas respecto de julio de 2024.

Formas de pago

Respecto a las formas de pago, el 56% de las ventas se concretaron al contado, mientras que el 44% se realizó mediante tarjeta de crédito, reflejando una distribución que indica una relativa estabilidad en las modalidades de consumo.