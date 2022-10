Cruceros con números similares a la prepandemia: 110 mil viajeros

Las vacaciones en cruceros es un producto que a través de los años fue creciendo en las preferencias de los consumidores, hasta convertirse en la actualidad en uno de los viajes más demandados. Abordar una nave de gran porte con todos los servicios a bordo; tener la posibilidad de conocer distintos destinos en cada desembarque a lo largo del periplo; contar con la ventaja de no estar armando, desarmando y trasladando el equipaje; disponer de varias comidas al día, en distintos horarios y formas, desde snacks a cenas de gala, y espectáculos y diversión durante la navegación, son algunas de las ventajas que ofrecen. Algo así como un gran hotel 5* flotante.

También fue uno de los segmentos del turismo que sufrió duramente el parate que impuso la pandemia y, según las compañías del sector, han logrado rápidamente recuperar mercados. Así lo reflejan los números de las dos empresas que operan con programaciones regulares desde el puerto de Buenos Aires, MSC Cruceros y Costa Cruceros, que ofrecen itinerarios hacia y desde las costas de Brasil y Uruguay y que cerrarían la temporada transportando a más de 110.000 personas.

MSC Cruceros.

El director Comercial de MSC Cruceros, Pablo Laudonia, señaló que, en esta temporada desde el 4 de diciembre, la compañía operará con cinco barcos, “dos con embarque y desembarque y otros tres con tránsito de pasajeros brasileños. Para el embarque de argentinos son el MSC Música, con capacidad para 3.000 personas, y el MSC Armonía, para 2.500 pasajeros”.

“En tanto, para los brasileños en tránsito se dispondrá del MSC Seaview para 5.800 y el MSC Fantasía y MSC Preziosa, 4.200 cada uno”, agregó.

Con los dos barcos para viajeros nacionales se harán salidas de siete, ocho y nueve noches y una de 10 noches, que es el crucero de fin de año. En total, las dos naves harán 25 salidas hacia Brasil además de un viaje transatlántico desde Europa a Buenos Aires y dos de Buenos Aires a Europa.

Las tarifas de estos viajes varían según las fechas de salidas y las categorías disponibles, ya que los valores de las cabinas externas con balcón o vista al mar no son los mismos que una cabina interior. También aplican otros servicios, como los paquetes de bebidas o las ubicaciones en suites de lujo en sectores vip del barco. La amplia gama de precios arranca en los US$ 1.000 por pasajero, pero hay paquetes familiares, por ejemplo.

Laudonia indicó que desde marzo pasado han tenido una “demanda sostenida que ha permitido tener, a esta altura del año, un importante porcentaje de ventas ya cerradas”. Ese nivel de ventas es hoy de alrededor del 60% y los números finales podrían superar los 57.000 viajeros.

En otro orden, Laudonia relativizó el impacto del llamado ‘dólar Qatar’ en el mercado de los cruceros: “Como siempre que suceden estos hechos, afecta los primeros días hasta que se analizan los efectos, pero hoy podemos decir que mantenemos el ritmo de venta; además el crucero es la mejor opción de vacaciones, ya que hoy más que nunca significa la mejor relación precio – calidad”, afirmó.

Costa Cruceros.

Con 27 recaladas en el Puerto de Buenos Aires, que comienzan el 9 de diciembre y que se extenderán hasta el 26 de marzo de 2023, Costa Cruceros conectará Buenos Aires con distintos puntos de Brasil y Uruguay en los barcos Costa Fortuna (capacidad 3.470 pax), Costa Favolosa (capacidad 3.800 pax) y Costa Firenze (capacidad 5.300 pax).

En materia de arribos y amarres, el Costa Fortuna realizará 15 recaladas y el Costa Favolosa, 12 en el Puerto de Buenos Aires. De esta manera la Ciudad de Buenos Aires se aprestará a recibir a más de 50.000 turistas extranjeros provenientes de Europa, Brasil y Uruguay.

Además, el Costa Firenze (por primera vez en Sudamérica) navegará siete noches por Bahía (Salvador e Ilhéus) con salidas en Santos y Salvador y, sumado a estos tres barcos que serán parte de la operación regular de verano, se sumará la ‘visita’ del Costa Deliziosa que atracará en los puertos de Buenos Aires y Río de Janeiro en su recorrido de la vuelta al mundo. El 31 de diciembre de 2022, el Costa Fortuna estará en la playa de Copacabana para el espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo.

Fernando Joselevich, Country Manager Argentina de Costa Cruceros, aseguró que “la reactivación, en términos de demanda, en Argentina es muy clara. La gente quiere volver a viajar y estamos gratamente sorprendidos por los positivos niveles de ventas –con determinadas salidas que ya están completamente ocupadas– y con una recuperación del segmento corporativo que refuerza nuestro espíritu y compromiso con la región”.

Respecto a la nueva percepción impositiva fijada para el dólar, indicó: “En Costa operamos en un gran número de mercados y tenemos la experiencia de adaptarnos a cada realidad política y económica local. Nuestros pasajeros pagan en pesos o en dólares y saben con mucha anticipación todos los servicios que van a recibir a bordo con la certeza de que no va a cambiar ni la calidad ni el precio”.

Las tarifas arrancan en los US$ 519 por persona para el Minicrucero que sale el 9 de diciembre en una cabina Interna en base doble (no incluye bebidas), a lo que hay que adicionar las tasas de servicios de US$ 40,50 por persona. Para los cruceros a Brasil, el precio es de US$ 737 por persona en cabina interna base doble (sin bebidas) más las tasas de servicios US$ 108 por persona. En el caso de abonar en pesos se deberán agregar los impuestos solidario y de retención.