"Depredador": un hombre está acusado de abusar de su hija y otras dos niñas de su círculo familiar

El fiscal de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual, Juan Ávila Echenique, ordenó la prisión preventiva, confirmada por el juez de Control, de un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija y de otras dos integrantes de su círculo familiar, todas menores de edad.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que el sospechoso, de 36 años, está imputado por los delitos "de abuso sexual calificado y promoción a la corrupción agravada".

"Los hechos habrían sucedido en la ciudad de Córdoba. El imputado se desempeñaba como chofer de una aplicación pero los hechos no fueron vinculados con su actividad", señala un comunicado oficial.

Abuso

"Hoy al menos hay tres víctimas con denuncias fehacientes realizadas. Hay un imputado. Tenemos entendido que hay más víctimas. Ayer hicimos como un conocimiento público de la causa para instar a las personas que aún no han hecho la denuncia a que la realicen", explicó la abogada Fernanda Alaniz.

"Durante los últimos 12 años se han venido cometiendo abusos contra niños. Y creemos que estamos frente a un violador serial. Hay más víctimas", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además precisó que el acusado "ha abusado de su propia hija" y que "es a pedido de la misma niña que esta causa hoy se hace conocida". "Ella fue quien pidió que habláramos en su nombre, junto con su madre, para instar a estas víctimas a que hagan la denuncia porque hay otros abusos en el seno familiar que no formalizaron la denuncia y hay otros dos abusos más que sí la han formulado en conjunto con ella", añadió la letrada.

"Depredador"

Alaniz aseguró que "los abusos se han cometido en víctimas de entre 7 y 14 años" y que "su propia hija por un año soportó los abusos en el marco del régimen comunicacional a modo de prevención de que no abusara de su hermano". "Ella temía que si no iba a la casa de su papá, la próxima víctima fuera su hermano. En su ausencia, el depredador fuera en contra del otro niño, que es menor aún que ella", aseveró.

"Cuando la hija de este pervertido habla, hubo una reunión en la que se comunica a la familia lo que había sucedido, y fue en ese contexto que surgió que había dos víctimas más dentro del grupo familiar porque se animaron a hablar", confirmó.

"En los tres casos los daños son irreversibles. Lo que se está viviendo con estas jóvenes realmente es muy triste, muy lamentable. El daño que ha hecho este depredador realmente es irreversible", concluyó Alaniz.