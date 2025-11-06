Derechos Humanos y fútbol: una jugada colectiva en Córdoba

El proyecto “Derechos Humanos y Fútbol” llega a la ciudad de Córdoba para compartir reflexiones, memorias y nuevas miradas sobre cómo el deporte más popular del país puede ser también un espacio para la reivindicación y la justicia.

El encuentro tendrá lugar este viernes 7 de noviembre a las 20:30 horas en la Librería Café del Alba (9 de Julio 482, Córdoba).

El evento será el lanzamiento del libro “DDHH y Fútbol”, una obra colectiva que invita a pensar el vínculo entre la pelota y los derechos humanos desde una perspectiva histórica, política y social.

Durante la presentación se abordarán preguntas que atraviesan tanto la cancha como la memoria: ¿Existen experiencias concretas de derechos humanos en el fútbol? ¿Están nuestras canchas manchadas de sangre? ¿Qué acciones y reivindicaciones se han gestado desde los clubes y las hinchadas para mantener viva la memoria? ¿Por qué pensar el fútbol en clave de derechos humanos?

El panel contará con un equipo titular de lujo, integrado por referentes del ámbito académico, deportivo y social:

Karín Viviana Federman. Autora en los libros "Repensando nuestros clubes: Argentina" (2024) y "DDHH y Fútbol" (2025).

Profesora Nacional de Educación Física. Coordinadora Organización del colectivo. Área de Géneros IACC Córdoba Instituto Atlético Central Córdoba.

Gino Luciano Catinari. Autor en el libro "DDHH y Fútbol". Estudiante de Abogacía. Miembro de la Subcomisión del Socio Hincha. Dirigente de Instituto Atlético Central Córdoba, integrando Junta Representativa.

Oscar Motta. Autor en el libro "DDHH y Fútbol". Abogado y comunicador social. Fue funcionario de la CONADEP -Delegación Córdoba- y querellante en los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad. Es miembro de la Subcomisión Socio Hincha de Instituto en el Área de DDHH y Directivo del Tribunal de Convivencia del Club Instituto Atlético Central Córdoba.

Belén Yomaha. Colaboradora de la Secretaria de DDHH y Género del sindicato docente UEPC.

Leandro Inchauspe. Profesor de Historia, docente, investigador y extensionista de la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Facultad de Ciencias Sociales, ambas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Investiga sobre violencia política revolucionaria en Córdoba en las décadas de 1960 y 1970, políticas de ingreso a la Universidad y Enseñanza de los Derechos Humanos. Futbolero de alma, hincha de Belgrano de Córdoba. Investiga y milita desde el cruce de fútbol y dictadura, actitudes sociales y Mundial 1978.

La propuesta busca tender puentes entre el pasado y el presente, entre las tribunas y los organismos de derechos humanos, mostrando cómo el fútbol —más allá del resultado y la rivalidad— puede convertirse en un terreno fértil para la memoria colectiva, la justicia y la igualdad.

El encuentro es libre y gratuito, y se invita a toda la comunidad futbolera, académica y de derechos humanos a participar y sumarse a esta conversación necesaria.

