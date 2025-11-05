Desbaratan una banda narco con vínculos en la cárcel de Bouwer: 19 detenidos

Un megaoperativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) logró desbaratar una banda de narcomenudeo con presencia en la zona noreste de la ciudad y dirigida, entre otros, por una mujer y un hombre presos en la cárcel de Bouwer. En efecto, se realizaron 30 allanamientos y dos tuvieron lugar en celdas del complejo penitenciario cordobés.

Además se logró el secuestro de $ 3 millones, US$ 16.000 y dosis de cocaína ya fraccionada.

La fiscal del fuero provincial de Narcotráfico, Milagros Rivas, comenzó la investigación hace aproximadamente seis meses a partir de una denuncia anónima. “Es un clan familiar, son apellidos que ya conocemos” señaló en conferencia de prensa.

Precisó que hay más imputados con orden de detención que todavía deben ejecutarse. Por esa razón omitió comunicar las identidades de todos los acusados.

En la lista de miembros de la banda hay algunos reincidentes, que tienen condenas previas también por narcomenudeo.

La banda operaba en los barrios Villa Boedo, Villa Revol, Renacimiento, San Jorge, Los Tinglados y Colonia Lola, en la ciudad de Córdoba.

Refuerzo tecnológico en el Servicio Penitenciario

El ministro de Justicia, Julián López, destacó el trabajo constante y actualizado del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) para detectar elementos prohibidos que intentan ingresar a los penales de toda la provincia.

JULIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA

Dijo que en lo que va del año evitaron el ingreso de 3.700 teléfonos celulares, 110 kg de marihuana y 30 kg de cocaína.

Y adelantó que habrá anuncios en breve sobre nuevas tecnologías aplicadas para interceptar las señales de dispositivos y neutralizar el ingreso de drones, usados también para arrojar teléfonos y drogas comandados desde el exterior.

Hay que recordar que la cúpula del sistema penitenciario que estuvo encabezada durante una década y media por Juan María Bouvier se encuentra detenida, entre otras cosas, por la supuesta corrupción estructural que permitió por años la existencia de negocios en los penales con elementos prohibidos.